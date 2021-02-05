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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、米貿易収支、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 家計支出(12月) -2.4％ 1.1％
14:00 景気先行CI指数(12月) 96.4
14:00 景気一致指数(12月) 89.0
QDレーザが東証マザーズに新規上場(公開価格:340円)
＜海外＞
13:00 インドネシア・GDP(10-12月) -2.00％ -3.49％
15:15 印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.00％ 4.00％
15:15 印・RBI現金準備率 3.00％ 3.00％
16:00 独・製造業受注(12月) -2.0％ 2.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(1月) 2.32％ 0.76％
22:30 加・失業率(1月) 8.6％
22:30 加・貿易収支(12月) -33.4億加ドル
22:30 米・貿易収支(12月) -664億ドル -681億ドル
22:30 米・非農業部門雇用者数(1月) 5.0万人 -14.0万人
22:30 米・失業率(1月) 6.7％ 6.7％
22:30 米・平均時給(1月) 5.1％ 5.1％
米・消費者信用残高(12月)
英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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