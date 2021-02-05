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今日の注目スケジュール：家計支出、米貿易収支、米非農業部門雇用者数など

2021年2月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、米貿易収支、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　家計支出(12月)　-2.4％　1.1％
14:00　景気先行CI指数(12月)　96.4
14:00　景気一致指数(12月)　89.0


QDレーザが東証マザーズに新規上場(公開価格:340円)


＜海外＞
13:00　インドネシア・GDP(10-12月)　-2.00％　-3.49％
15:15　印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.00％　4.00％
15:15　印・RBI現金準備率　3.00％　3.00％
16:00　独・製造業受注(12月)　-2.0％　2.3％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(1月)　2.32％　0.76％
22:30　加・失業率(1月)　8.6％
22:30　加・貿易収支(12月)　-33.4億加ドル
22:30　米・貿易収支(12月)　-664億ドル　-681億ドル
22:30　米・非農業部門雇用者数(1月)　5.0万人　-14.0万人
22:30　米・失業率(1月)　6.7％　6.7％
22:30　米・平均時給(1月)　5.1％　5.1％


米・消費者信用残高(12月)

英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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