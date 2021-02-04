エコミック　ストップ高買い気配、21年3月期第3四半期は営業黒字、第2四半期の赤字から転換／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。21年3月期第3四半期累計（20年4-12月）の営業損益を前年同期比5.0％増の1.18億円の黒字と午前の取引終了後に発表している。給与計算処理人数やクラウド型年末調整サービス「簡単年調」の受注が増加した。第2四半期累計（0.44億円の赤字）から黒字に転換したため、買い材料視されているようだ。通期予想は前期比7.9％増の1.46億円の黒字で据え置いた。《FA》