KeyHolderが4日続伸、連結子会社allfuzがフォーサイドグループ企業から映像制作事業を譲受

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■事業譲渡期日2021年1月31日(予定)
KeyHolder<4712>(JQS)は2月4日、4日続伸基調となり、907円(36円高)まで上げる場面を見せて出直りを強めている。1月29日、連結子会社allfuz(東京都渋谷区、オルファス)がフォーサイド<2330>(JQS)の連結子会社フォーサイドメディアから映像制作事業を譲受すると発表し、連日高となっている。
事業譲渡期日2021年1月31日(予定)。譲渡価格は、当事者間の守秘義務に基づき非公開。allfuzは広告代理事業及びデジタルコンテンツ事業等を展開する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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