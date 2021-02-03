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Amazon創業者ジェフ・ベゾス氏、CEOを退任　会長職へ

2021年2月3日 16:16

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記事提供元：スラド

Amazon創業者であるジェフ・ベゾス氏がCEOを退任を発表した。後継者はAmazon Web Service（AWS）を統括するアンディ・ジェシー氏が就任する。ベゾス氏は第3四半期（7~9月）に退任、その後は取締役会長職に就く。ベゾス氏はAmazonのプロジェクトに関与はするものの、今後は宇宙企業のBlue Originやワシントン・ポスト紙などに注力していくとしている（ジェフ・ベゾスから従業員への公開書簡ITmediaCNET時事ドットコム）。　

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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