Amazon創業者ジェフ・ベゾス氏、CEOを退任　会長職へ

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記事提供元：スラド
Amazon創業者であるジェフ・ベゾス氏がCEOを退任を発表した。後継者はAmazon Web Service（AWS）を統括するアンディ・ジェシー氏が就任する。ベゾス氏は第3四半期（7~9月）に退任、その後は取締役会長職に就く。ベゾス氏はAmazonのプロジェクトに関与はするものの、今後は宇宙企業のBlue Originやワシントン・ポスト紙などに注力していくとしている（ジェフ・ベゾスから従業員への公開書簡、ITmedia、CNET、時事ドットコム）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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