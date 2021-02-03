

*08:22JST 2/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28362.17、+271.12）

・NYダウは上昇（30687.48、+475.57）

・ナスダック総合指数は上昇（13612.78、+209.38）

・シカゴ日経225先物は上昇（28475、大阪比+115）

・1ドル105円00-10銭

・SOX指数は上昇（3047.33、+47.34）

・VIX指数は低下（25.56、-4.68）

・米原油先物は上昇（54.76、+1.21）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米経済対策の縮小観測

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・総合PMI（1月）

・ソニー<6758>、三井物<8031>など決算発表

・中国財新総合PMI（1月）

・ユーロ圏総合PMI（1月）

・ユーロ圏生産者物価指数（12月）

・ユーロ圏消費者物価指数（1月）

・米ADP全米雇用報告（1月）

・米ISM非製造業景況指数（1月）《ST》