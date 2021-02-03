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記事提供元：フィスコ
*08:22JST 2/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28362.17、+271.12）
・NYダウは上昇（30687.48、+475.57）
・ナスダック総合指数は上昇（13612.78、+209.38）
・シカゴ日経225先物は上昇（28475、大阪比+115）
・1ドル105円00-10銭
・SOX指数は上昇（3047.33、+47.34）
・VIX指数は低下（25.56、-4.68）
・米原油先物は上昇（54.76、+1.21）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米経済対策の縮小観測
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・総合PMI（1月）
・ソニー<6758>、三井物<8031>など決算発表
・中国財新総合PMI（1月）
・ユーロ圏総合PMI（1月）
・ユーロ圏生産者物価指数（12月）
・ユーロ圏消費者物価指数（1月）
・米ADP全米雇用報告（1月）
・米ISM非製造業景況指数（1月）《ST》
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