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アルペン　大幅続伸、業績予想の大幅な上方修正がインパクトに

2021年1月22日 10:11

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記事提供元：フィスコ


*10:11JST アルペン---大幅続伸、業績予想の大幅な上方修正がインパクトに
アルペン<3028>は大幅続伸。前日に業績予想の上方修正を発表、上半期営業利益は従来の17.3億円から111.4億円、前年同期比3.4倍に、通期では64億円から133億円、前期比3.2倍にそれぞれ上方修正。ゴルフやアウトドア用品が好調に推移したほか、スポーツアパレルも伸長。在庫水準の適正化による処分販売の減少などで売上総利益率も改善のようだ。業績上振れ期待は高かったようだが、修正幅の大きさにインパクトが先行へ。《ST》

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