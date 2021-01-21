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今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など

2021年1月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(12月)　9530億円　3661億円
08:50　輸出(12月)　2.4％　-4.2％
08:50　輸入(12月)　-13.4％　-11.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　スーパーマーケット売上高(12月)　1.2％
15:00　工作機械受注(12月)　8.7％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見


＜海外＞
09:30　豪・失業率(12月)　6.7％　6.8％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　17.00％　17.00％
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　96.5万件
22:30　米・住宅着工件数(12月)　156.0万戸　154.7万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(12月)　160.0万戸　163.9万戸
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月)　12.6　11.1
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　-15.0　-13.9


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.25％　3.50％

インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.75％　3.75％

欧・欧首脳会議(オンライン)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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