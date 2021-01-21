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*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(12月) 9530億円 3661億円
08:50 輸出(12月) 2.4％ -4.2％
08:50 輸入(12月) -13.4％ -11.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 スーパーマーケット売上高(12月) 1.2％
15:00 工作機械受注(12月) 8.7％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
＜海外＞
09:30 豪・失業率(12月) 6.7％ 6.8％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 17.00％ 17.00％
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 96.5万件
22:30 米・住宅着工件数(12月) 156.0万戸 154.7万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(12月) 160.0万戸 163.9万戸
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月) 12.6 11.1
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -15.0 -13.9
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.25％ 3.50％
インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.75％ 3.75％
欧・欧首脳会議(オンライン)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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