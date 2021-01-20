

*15:10JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、証券業、銀行業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、ゴム製品、ガラス・土石製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 繊維業 ／ 567.82 ／ 2.56

2. 鉱業 ／ 194.54 ／ 1.99

3. 石油・石炭製品 ／ 934.71 ／ 1.43

4. ゴム製品 ／ 2,834.57 ／ 1.16

5. ガラス・土石製品 ／ 1,084.67 ／ 1.15

6. パルプ・紙 ／ 519.7 ／ 0.63

7. 非鉄金属 ／ 1,005.03 ／ 0.41

8. 卸売業 ／ 1,606.46 ／ 0.37

9. 輸送用機器 ／ 2,767.7 ／ 0.34

10. 電力・ガス業 ／ 381.01 ／ 0.19

11. 電気機器 ／ 3,515.28 ／ 0.14

12. 化学工業 ／ 2,271.57 ／ 0.03

13. 金属製品 ／ 1,241.15 ／ 0.01

14. 鉄鋼 ／ 334.83 ／ -0.03

15. 建設業 ／ 1,058.29 ／ -0.05

16. 水産・農林業 ／ 450.15 ／ -0.06

17. サービス業 ／ 2,665.84 ／ -0.23

18. 機械 ／ 2,248.66 ／ -0.27

19. 小売業 ／ 1,366.84 ／ -0.35

20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,617.79 ／ -0.43

21. その他金融業 ／ 666.04 ／ -0.68

22. 不動産業 ／ 1,280.79 ／ -0.71

23. その他製品 ／ 3,764.17 ／ -0.83

24. 情報・通信業 ／ 4,995. ／ -0.84

25. 食料品 ／ 1,646.65 ／ -0.86

26. 精密機器 ／ 9,345.86 ／ -0.88

27. 保険業 ／ 968.86 ／ -1.06

28. 医薬品 ／ 3,353.03 ／ -1.07

29. 銀行業 ／ 125.92 ／ -1.22

30. 証券業 ／ 360.12 ／ -1.34

31. 陸運業 ／ 1,895.22 ／ -1.81

32. 海運業 ／ 318.22 ／ -2.25

33. 空運業 ／ 168.2 ／ -2.67《CS》