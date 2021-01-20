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*15:10JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、証券業、銀行業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、ゴム製品、ガラス・土石製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 繊維業 ／ 567.82 ／ 2.56
2. 鉱業 ／ 194.54 ／ 1.99
3. 石油・石炭製品 ／ 934.71 ／ 1.43
4. ゴム製品 ／ 2,834.57 ／ 1.16
5. ガラス・土石製品 ／ 1,084.67 ／ 1.15
6. パルプ・紙 ／ 519.7 ／ 0.63
7. 非鉄金属 ／ 1,005.03 ／ 0.41
8. 卸売業 ／ 1,606.46 ／ 0.37
9. 輸送用機器 ／ 2,767.7 ／ 0.34
10. 電力・ガス業 ／ 381.01 ／ 0.19
11. 電気機器 ／ 3,515.28 ／ 0.14
12. 化学工業 ／ 2,271.57 ／ 0.03
13. 金属製品 ／ 1,241.15 ／ 0.01
14. 鉄鋼 ／ 334.83 ／ -0.03
15. 建設業 ／ 1,058.29 ／ -0.05
16. 水産・農林業 ／ 450.15 ／ -0.06
17. サービス業 ／ 2,665.84 ／ -0.23
18. 機械 ／ 2,248.66 ／ -0.27
19. 小売業 ／ 1,366.84 ／ -0.35
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,617.79 ／ -0.43
21. その他金融業 ／ 666.04 ／ -0.68
22. 不動産業 ／ 1,280.79 ／ -0.71
23. その他製品 ／ 3,764.17 ／ -0.83
24. 情報・通信業 ／ 4,995. ／ -0.84
25. 食料品 ／ 1,646.65 ／ -0.86
26. 精密機器 ／ 9,345.86 ／ -0.88
27. 保険業 ／ 968.86 ／ -1.06
28. 医薬品 ／ 3,353.03 ／ -1.07
29. 銀行業 ／ 125.92 ／ -1.22
30. 証券業 ／ 360.12 ／ -1.34
31. 陸運業 ／ 1,895.22 ／ -1.81
32. 海運業 ／ 318.22 ／ -2.25
33. 空運業 ／ 168.2 ／ -2.67《CS》
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