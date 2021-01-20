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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、ユーロ圏CPI、米バイデン氏が大統領に就任など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 コンビニエンスストア売上高(12月)
エレクトロニクス開発・実装展「ネプコン ジャパン」開幕(22日まで)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(21日まで)
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(1月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(1月) 4.65％
16:00 英・消費者物価コア指数(12月) 1.3％ 1.1％
16:00 英・生産者物価産出指数(12月) -0.8％
17:00 南ア・消費者物価指数(12月) 3.2％ 3.2％
19:00 欧・ユーロ圏CPI (12月) -0.3％ -0.3％
22:30 加・消費者物価指数(12月) 1.0％
24:00 米・NAHB住宅市場指数(1月) 86 86
24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
30:00 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 2.00％ 2.00％
マレーシア・中央銀行が政策金利発表
米・バイデン氏が大統領に就任
中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会
英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がイベント参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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