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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、ユーロ圏CPI、米バイデン氏が大統領に就任など

2021年1月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、ユーロ圏CPI、米バイデン氏が大統領に就任など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　コンビニエンスストア売上高(12月)


エレクトロニクス開発・実装展「ネプコン ジャパン」開幕(22日まで)

日銀政策委員会・金融政策決定会合(21日まで)


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(1月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(1月)　4.65％
16:00　英・消費者物価コア指数(12月)　1.3％　1.1％
16:00　英・生産者物価産出指数(12月)　-0.8％
17:00　南ア・消費者物価指数(12月)　3.2％　3.2％
19:00　欧・ユーロ圏CPI (12月)　-0.3％　-0.3％
22:30　加・消費者物価指数(12月)　1.0％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(1月)　86　86
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
30:00　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　2.00％　2.00％


マレーシア・中央銀行が政策金利発表

米・バイデン氏が大統領に就任

中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会

英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がイベント参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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