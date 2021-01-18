リブワーク　大幅に続伸、21年6月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、記念株主優待も実施／新興市場スナップショット



*14:34JST <1431> リブワーク -1802 +13

大幅に続伸。21年6月期第2四半期累計（20年7-12月）の営業利益を従来予想の1.71億円から2.54億円（前年同期実績は非開示）に上方修正すると午前の取引終了後に発表している。原価コスト削減や販管費抑制で利益が上振れる見通し。通期予想（3.90億円）は据え置いた。また、YouTubeチャンネル登録者数が1万人を突破したことを記念し、21年6月30日の株主を対象にクオカード1000円分の記念株主優待を実施する。《FA》