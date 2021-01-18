リブワーク　大幅に続伸、21年6月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、記念株主優待も実施／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:34JST <1431> リブワーク -1802 +13
大幅に続伸。21年6月期第2四半期累計（20年7-12月）の営業利益を従来予想の1.71億円から2.54億円（前年同期実績は非開示）に上方修正すると午前の取引終了後に発表している。原価コスト削減や販管費抑制で利益が上振れる見通し。通期予想（3.90億円）は据え置いた。また、YouTubeチャンネル登録者数が1万人を突破したことを記念し、21年6月30日の株主を対象にクオカード1000円分の記念株主優待を実施する。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- トヨクモ ストップ高買い気配、20年12月期の営業利益予想を上方修正、kintone連携サービスが好調／新興市場スナップショット 1/18 14:06
- ケアサービス ストップ高買い気配、21年3月期の営業利益予想を上方修正、デイサービスなど堅調／新興市場スナップショット 1/18 13:43
- メドレック 大幅に続伸、マイクロニードルパッチアプリデータが国内で特許査定通知／新興市場スナップショット 1/18 10:26
- ＤＤＳ 大幅に反落、20年12月期の営業損益予想を下方修正、スマホメーカー向け案件延伸などで赤字転落／新興市場スナップショット 1/18 09:58
- アサカ理研 大幅に3日ぶり反発、リチウムイオン電池再生事業で工場増設、投資総額10億円／新興市場スナップショット 1/18 09:27
広告
広告
広告