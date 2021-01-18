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記事提供元：フィスコ
*11:08JST ビーイングHD---大幅続伸、業績予想の大幅上方修正を好感
ビーイングHD<9145>は大幅続伸。先週末に業績予想の上方修正を発表、営業利益は従来予想の5.2億円から7.5億円、前期比39.1％増にまで増額、増加見込みであった外部委託経費が削減されたことで原価が大幅に圧縮できたもよう。第3四半期までの進捗から上振れ期待もあったとみられるが、先月の高値水準からは大きく調整していただけに、見直しの動きが集まる形になっている。《ST》
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