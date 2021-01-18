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記事提供元：フィスコ
*11:01JST LinkーU---続落、KADOKAWAとの業務提携を期待材料視
LinkーU<4446>は大幅反発。先週末にKADOKAWAと新規ラノベ・マンガ配信サービスに関する業務提携を行うと発表、好感材料視される展開になっている。同社の強みであるサーバーインフラ技術、データ処理技術及びコンテンツ処理技術を活用し、KADOKAWAの所有する電撃文庫コンテンツを多数のユーザー向けに配信していく計画。収益へのプラスインパクトを期待する動きが優勢になっているようだ。《ST》
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