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記事提供元：フィスコ
*16:21JST 【M&A速報：2021/01/14（2）】福井銀行<8362>、福邦銀行と資本提携で基本合意
■福井銀行<8362>、福邦銀行と資本提携で基本合意
■ソフトウェア受託開発等のリベロエンジニア、システム開発のシンクルーと資本業務提携
■プラッツ<7813>、フィットネス事業子会社プレイスを吸収合併
■佐鳥電機<7420>、子会社の佐鳥パイニックスの全保有株式を同グループの佐鳥SPテクノロジに譲渡
■ロゼッタ<6182>、持株会社体制に移行
■AGC<5201>、セントラル硝子<4044>との国内建築用ガラス事業の統合に関する協議を中止
■ニッケ<3201>、中期経営計画を発表
■きずなHD<7086>、岡山県瀬戸内市で家族葬・一般葬を手がける備前屋を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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