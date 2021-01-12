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記事提供元：フィスコ
*08:27JST 1/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28139.03、+648.90）
・1ドル104円10-20銭
・SOX指数は上昇（2969.92、+33.45）
・原油先物は上昇（52.25、+0.01）
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31008.69、-89.28）
・ナスダック総合指数は下落（13036.43、-165.54）
・シカゴ日経225先物は下落（28020、大阪比-120）
・VIX指数は上昇（24.08、+2.52）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・銀行貸出動向（12月）
・国際収支（11月）
・対外対内証券売買契約（12月）
・国債買いオペ
・景気ウォッチャー調査（12月）
・生活意識に関する日銀アンケート調査
・中西経団連会長会見
・7＆iHD<3382>など決算発表
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米JOLT求人件数（11月）《ST》
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