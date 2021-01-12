マーケット RSS

 

1/12の強弱材料

2021年1月12日 08:27

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:27JST 1/12
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28139.03、+648.90）
・1ドル104円10-20銭
・SOX指数は上昇（2969.92、+33.45）
・原油先物は上昇（52.25、+0.01）
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・NYダウは下落（31008.69、-89.28）
・ナスダック総合指数は下落（13036.43、-165.54）
・シカゴ日経225先物は下落（28020、大阪比-120）
・VIX指数は上昇（24.08、+2.52）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・銀行貸出動向（12月）
・国際収支（11月）
・対外対内証券売買契約（12月）
・国債買いオペ
・景気ウォッチャー調査（12月）
・生活意識に関する日銀アンケート調査
・中西経団連会長会見
・7＆iHD<3382>など決算発表
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米JOLT求人件数（11月）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　前編
  4. 米国株式相場は反落、政治的混乱を警戒（11日）
  5. 信越化学の市場人気が高い背景
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  4. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　前編
  5. 信越化学が上場来の高値、台湾TSMCの日本拠点報道など材料視
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  5. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中

広告

写真で見るニュース

  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
  • プレアデス星団
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

調査海域周囲の海底地形図。（東北大学の発表資料より）

南鳥島の形成理由は4000万年前の火山活動　東北大らの研究

楽天証券の預り資産残高の推移（画像: 楽天証券の発表資料より）

楽天証券の預り資産残高10兆円突破に見る、コロナ禍でのネット金融機関の利便性

コロナ関連の破たん866件に　飲食店の倒産止まらず　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体