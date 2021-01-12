

*08:27JST 1/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28139.03、+648.90）

・1ドル104円10-20銭

・SOX指数は上昇（2969.92、+33.45）

・原油先物は上昇（52.25、+0.01）

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31008.69、-89.28）

・ナスダック総合指数は下落（13036.43、-165.54）

・シカゴ日経225先物は下落（28020、大阪比-120）

・VIX指数は上昇（24.08、+2.52）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・銀行貸出動向（12月）

・国際収支（11月）

・対外対内証券売買契約（12月）

・国債買いオペ

・景気ウォッチャー調査（12月）

・生活意識に関する日銀アンケート調査

・中西経団連会長会見

・7＆iHD<3382>など決算発表

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米JOLT求人件数（11月）《ST》