

*17:30JST 8日の日本国債市場概況：債券先物は151円78銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年3月限

寄付151円78銭 高値151円81銭 安値151円73銭 引け151円78銭

売買高総計26090枚

2年 420回 -0.125％

5年 145回 -0.105％

10年 361回 0.030％

20年 174回 0.415％

債券先物3月限は、151円78銭で取引を開始。財務省の30年債入札の結果は無難との見方から買われ、151円81銭まで上げた。その後、日経平均株価の上げ幅拡大や米長期金利の上昇を受けて売られ、151円73銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債と10年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.13％、10年債は1.09％、30年債は1.86％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.53％、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は1.12％、NZ10年債は1.04％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・11月失業率（予想：8.5％、10月：8.4％）

・22:30 米・12月非農業部門雇用者数（予想：+5.0万人、11月：+24.5万人）

・22:30 米・12月失業率（予想：6.8％、11月：6.7％）

・22:30 米・12月平均時給（前年比予想：4.5％、11月：4.4％）

・22:30 カナダ・12月失業率（予想：8.7％、11月：8.5％）

・24:00 米・11月卸売在庫改定値（前月比予想：-0.1％、速報値：-0.1％）

・01:00 クラリダ米FRB副議長オンライン討論会参加（経済と金融政策）

・05:00 米・11月消費者信用残高（予想：+90.00億ドル、10月：+72.28億ドル）《KK》