グッチ×ザ・ノース・フェイスのコラボ - ユニセックスのダウンコートやバックパック、アウトドア製品も

グッチ(GUCCI)が、ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)とコラボレーション。メンズ&ウィメンズアイテムおよびアウトドア製品を、2021年1月6日(水)より、グッチ 渋谷 ミヤシタパークおよび心斎橋大丸 グッチ サテライトショップの限定ストア「Gucci Pin」にて先行販売する。なお、発売スタートの1週間は完全予約制での対応となる。

■グッチとザ・ノース・フェイスが初コラボ

グッチとザ・ノース・フェイスのコラボレーションでは、メンズとウィメンズのウェア、ソフトアクセサリー、ラゲージ、シューズだけでなく、テントや寝袋などのアウトドア製品も展開。ザ・ノース・フェイスらしい機能性を取り入れつつ、グッチのユーモアを叶えて唯一無二のコレクションを製作した。

■コラボを象徴する“THE NORTH FACE X GUCCIロゴ”

今回のコラボレーションを象徴するのは、ザ・ノース・フェイスのスクエアロゴをアレンジした“THE NORTH FACE X GUCCIロゴ”。今回のコラボレーションでは、アイコニックな3本のカーブラインの下に、ウェブ ストライプを連想させるグリーン・レッド・グリーンの配色と、“GUCCI”の文字があしらわれている。

■GGスプリーム キャンバスやウェブ ストライプのアウターなど

豊富なラインナップの中、寒い冬を快適に過ごすためのアウターには、中綿にグースフェザーとグースダウンを用いたパデッドタイプのコート、ボンバージャケット、キルティング ジャケットなどを用意している。

デザインは、GGスプリーム キャンバスやアイコニックなウェブ ストライプのモチーフ、ヴィヴィッドなバイカラーなどが揃う。これらアウターウェアのシルエットと付属する装備は、ザ・ノース・フェイスが1970年代に展開していたオリジナルデザインをベースにしたものだ。

その他、シャツ、スカート、ジャンプスーツ、ナイロンのシャツ、スカート、ウインドブレーカー、シルクツイルのボーリングセット、キャミソールドレス、Tシャツ、スウェットシャツ、フリースジャケットが展開される。

■オリジナルグラフィックを採用したバックパック

ラゲージには、廃材を原料としたナイロン糸“エコニール(ECONYL)”ヤーンを用い、ザ・ノース・フェイスとのコラボレーションのためにデザインされた8つの新しいグラフィックパターンを採用している。どれも鮮やかなカラーが特徴だ。

バックパックとベルトバッグは、それぞれに新しい2型が登場。バックパックのひとつはドーム型のミディアムサイズで、レザーパッチ、ローププルのジッパー、ウェブ ストライプのストラップが備えられている。

もうひとつはハイキング用のバックパックを思わせるラージサイズとなっており、複数のポケットやスナップ クロージャーのトップフラップが付き、ミディアムサイズと同様のディテールで仕上げられている。

ベルトバッグはスモールサイズと、フロントに3つのフラップポケット付きのマキシサイズをラインナップする。

■ユニセックスのハイキングブーツ

足元を彩るアイテムとして、グッドイヤーウェルトソールを採用したハイキングブーツも発売。シューレースをとめるDリングを、つま先近くにまであしらい、ウェブ ストライプのシューレースを施した。シュータン部分とサイドには特別なロゴがあしらわれている。なお、カラーはブラウン、ブラック、クリームの3色で、ユニセックスでの展開となる。

【詳細】

THE NORTH FACE X GUCCIコレクション

先行発売日:2021年1月6日(水)

先行取り扱い場所:

・グッチ 渋谷 ミヤシタパーク Gucci Pin

会期 ::2020年1月6日(水)~1月31日(日) 11:00~21:00

会場 : 東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1-2階

・心斎橋大丸 グッチ サテライトショップ Gucci Pin

会期 ::2020年1月6日(水)~1月31日(日) 10:00~20:00

会場 : 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-6

※1月12日(火)までの1週間は完全予約制。予約方法、予約状況および今後の予定についてはグッチLINE公式アカウントにて配信。

※完売につき予定より早く終了する可能性あり。

■抽選販売について

発売日:2021年1月8日(金)

グッチ公式オンラインショップでも事前に抽選を実施し、当選者を対象に1月8日(金)から先行販売 。

【問い合わせ先】

グッチ ジャパン クライアントサービス

TEL:0120-99-2177

Creative Director: Alessandro Michele

Art Director: Christopher Simmonds

Photographer & Director: Daniel Shea

Make Up: Thomas De Kluyver

Hair stylist: Alex Brownsell

