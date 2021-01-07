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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など

2021年1月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(11月)　-0.9％　-0.7％
08:30　実質賃金総額(11月)　0.1％　-0.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(11月)　64.50億豪ドル　74.56億豪ドル
15:45　スイス・失業率(12月)　3.4％　3.4％
16:00　独・製造業受注(11月)　-1.2％　2.9％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(12月)　1.03％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(11月)　-3.0％　1.5％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月)　0.2％　0.2％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(12月)　89.4　87.6
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　-13.9
22:30　加・貿易収支(11月)　-31.0億加ドル　-37.6億加ドル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30　米・貿易収支(11月)　-641億ドル　-631億ドル
24:00　米・ISM非製造業景況指数(12月)　54.5　55.9


米・セントルイス連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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