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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(11月) -0.9％ -0.7％
08:30 実質賃金総額(11月) 0.1％ -0.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(11月) 64.50億豪ドル 74.56億豪ドル
15:45 スイス・失業率(12月) 3.4％ 3.4％
16:00 独・製造業受注(11月) -1.2％ 2.9％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(12月) 1.03％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(11月) -3.0％ 1.5％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月) 0.2％ 0.2％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(12月) 89.4 87.6
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -13.9
22:30 加・貿易収支(11月) -31.0億加ドル -37.6億加ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30 米・貿易収支(11月) -641億ドル -631億ドル
24:00 米・ISM非製造業景況指数(12月) 54.5 55.9
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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