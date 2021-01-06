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記事提供元：フィスコ
*16:26JST 【M&A速報：2021/01/06（2）】ジャフコグループ、ディープラーニングツール開発のAVILENと資本提携
■ジャフコG<8595>、ディープラーニングツール開発のAVILENと資本提携
■ビーネックスグループ<2154>、トライハード・インベストメンツ投資先のシステム開発会社アロートラストシステムズの持株会社を買収
■ビューティガレージ<3180>子会社のアイラッシュガレージ、peekabooからWEB情報メディア「Beaute（ボーテ）」事業を取得
■清本鉄工、傘下の水島ジエツトクリーニングを吸収合併
■三菱ケミカル、子会社の三菱ケミカルフーズを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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