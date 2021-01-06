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Ciメディカル　大幅に3日ぶり反発、子会社2社設立、北信越での事業連携や事務アウトソーシング展開／新興市場スナップショット

2021年1月6日 11:26

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記事提供元：フィスコ


*11:26JST <3540> Ciメディカル 6320 +200
大幅に3日ぶり反発。子会社としてCiエナジー（石川県白山市）とデンタルサポートセンター（大阪市）の2社を設立すると発表している。Ciエナジーは完全子会社として北信越地域でのBtoB通販事業と新電力事業との連携などのほか、将来的にグループの電力事業子会社の司令塔としての役割も視野に入れる。デンタルサポートセンターでは、合弁で歯科医院向け事務アウトソーシング事業を展開する。歯愛メディカルの出資比率は66％。《HH》

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