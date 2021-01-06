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東京為替：欧州通貨高を意識したドル売り・円買いは一巡か

2021年1月6日 09:10

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記事提供元：フィスコ


*09:10JST 東京為替：欧州通貨高を意識したドル売り・円買いは一巡か
6日午前の東京市場でドル・円は、102円60銭台で推移。欧州通貨高を意識したドル売り・円買いは一巡しつつある。日本（首都圏）における緊急事態宣言の発出も警戒されており、リスク回避的な円買いの興味はただちに強まる状況ではないとの見方もある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は102円64銭から102円76銭で推移。ユーロ・円は126円22銭から126円34銭で推移、ユーロ・ドルは1.2292ドルから1.2303ドル。

・NY原油先物（時間外取引）：高値49.86ドル　安値49.72ドル　直近49.78ドル

【売買要因】
・新型コロナウイルスの変異種の感染拡大
・英国と欧州連合（EU）による自由貿易協定の暫定発効
・米国の政治不安《MK》

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