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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(12月) 47.2
09:30 総合PMI(12月) 48.0
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
14:00 消費者態度指数(12月) 32.3 33.7
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(12月) 57.8 57.8
10:45 中・財新総合PMI(12月) 57.5
14:00 印・サービス業PMI(12月) 53.7
14:00 印・総合PMI(12月) 56.3
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 49.8 49.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 47.3 47.3
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月) -2.2％ -2.0％
22:00 ブ・サービス業PMI(12月) 50.9
22:00 ブ・総合PMI(12月) 53.8
22:00 独・消費者物価指数(12月) -0.2％ -0.3％
22:15 米・ADP全米雇用報告(12月) 7.5万人 30.7万人
24:00 米・製造業受注(11月) 0.9％ 1.0％
米・大統領選で上下両院合同会議が選挙人投票を集計し次期大統領が正式に発表される
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月15-16日会合分)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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