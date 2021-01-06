マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など

2021年1月6日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(12月)　47.2
09:30　総合PMI(12月)　48.0
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
14:00　消費者態度指数(12月)　32.3　33.7


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(12月)　57.8　57.8
10:45　中・財新総合PMI(12月)　57.5
14:00　印・サービス業PMI(12月)　53.7
14:00　印・総合PMI(12月)　56.3
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　49.8　49.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　47.3　47.3
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月)　-2.2％　-2.0％
22:00　ブ・サービス業PMI(12月)　50.9
22:00　ブ・総合PMI(12月)　53.8
22:00　独・消費者物価指数(12月)　-0.2％　-0.3％
22:15　米・ADP全米雇用報告(12月)　7.5万人　30.7万人
24:00　米・製造業受注(11月)　0.9％　1.0％


米・大統領選で上下両院合同会議が選挙人投票を集計し次期大統領が正式に発表される

米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月15-16日会合分)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 賽銭にも導入、キャッシュレス決済はどこまで利用できるか
  2. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　前編
  3. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　後編
  4. 米国株式相場は反落、ジョージア州上院決選投票を警戒（4日）
  5. 京大と住友林業、木造人工衛星を2023年に打ち上げる計画
  1. テスラ過大評価論
  2. 個人投資家hina：「2021年の展望～注目の国策テーマ株はこれ！」【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意
  4. 賽銭にも導入、キャッシュレス決済はどこまで利用できるか
  5. 一般相対性理論を超えた重力波レンズ効果　シカゴ大学の研究
  1. 新型コロナは、そんなに怖いか? 正体不明の怖い感染症という呪縛から解放されてもいい頃では
  2. 2021年の節分は124年ぶりに『2月2日』に
  3. 新型コロナは、そんなに怖いか? ”医療崩壊”を回避するのは難しくない!
  4. イオンタウン、千葉市美浜区で医療モール「イオンタウン幕張西」起工
  5. 三菱自動車、選択と集中による構造改革と重点事業の推進で収益改善目指す

広告