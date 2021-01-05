

*16:05JST 大阪金概況：上昇、コロナ警戒でリスク資産選好一服

大阪取引所金標準先物 21年12月限・日中取引終値：6424円（前日日中取引終値↑40円）

・推移レンジ：高値6452円-安値6420円

5日の大阪取引所金標準先物（期先：21年12月限）は上昇した。新型コロナ感染拡大を受け、政府が7日にも1都3県を対象に緊急事態宣言を発令する見通しで、足元経済への悪影響が改めて意識された。これを受けた今日の東京株式市場で日経平均が3日続落となり、昨年末にかけて高まったリスク資産選好が一服。リスク資産から安全資産とされる金に資金が向かいやすくなり、今日の金先物は買い優勢の展開となった。《FA》