

*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アマテイ、ドラフトなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月29日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3359> cotta 1051100 145000 624.90% 3.71%

<1580> ２２５インバー 118670 16566 616.35% -2.14%

<4506> 大日住薬 4589600 646720 609.67% 17.09%

<5987> オーネックス 123600 22560 447.87% 12.15%

<5952>*アマテイ 2463900 464140 430.85% 5.41%

<1456> 大和２２５ベア 60466 11770 413.73% -2.17%

<3409> 北日紡 709300 150820 370.30% 7.43%

<3150> グリムス 997500 255160 290.93% 3%

<1369> ＤＩＡＭ・日経 4558 1232.6 269.79% 2.11%

<4392> FIG 929800 256500 262.50% -0.7%

<1577>*高配当70 12763 3775.4 238.06% 1.23%

<9753>*IXナレッジ 308500 92740 232.65% 11.08%

<7782> シンシア 1392300 445260 212.69% -5.09%

<5070>*ドラフト 207900 68780 202.27% 17.52%

<2481>*タウンニュース 2544200 872580 191.57% 18.06%

<5974> 中国工 1030200 354760 190.39% 11.93%

<2211> 不二家 340700 120980 181.62% -1.9%

<8227> しまむら 273000 98260 177.83% -0.1%

<1934> ユアテック 622600 227160 174.08% 1.16%

<3319> GDO 235100 86100 173.05% -0.33%

<8011> 三陽商 370000 135540 172.98% 9.52%

<9384> 内外トランス 134300 51580 160.37% -5.23%

<2788>*アップル 298700 115220 159.24% 4.96%

<5915> 駒井ハルテク 149500 57820 158.56% 4.33%

<3919> パイプドＨＤ 207600 81520 154.66% 7.55%

<1547>*上場米国 74870 29530 153.54% 0.95%

<4404> ミヨシ 186300 73500 153.47% -7.07%

<8179> ロイヤルHD 790500 318940 147.85% -0.95%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》