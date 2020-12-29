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出来高変化率ランキング（13時台）～アマテイ、ドラフトなどがランクイン

2020年12月29日 14:06

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記事提供元：フィスコ


*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アマテイ、ドラフトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月29日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3359> cotta　　　　 　1051100 　145000　 624.90% 3.71%
<1580> ２２５インバー 　118670 　16566　 616.35% -2.14%
<4506> 大日住薬　　　　　 　4589600 　646720　 609.67% 17.09%
<5987> オーネックス　　　 　123600 　22560　 447.87% 12.15%
<5952>*アマテイ　　　　　 　2463900 　464140　 430.85% 5.41%
<1456> 大和２２５ベア 　60466 　11770　 413.73% -2.17%
<3409> 北日紡　　　　　　 　709300 　150820　 370.30% 7.43%
<3150> グリムス　　　　　 　997500 　255160　 290.93% 3%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 　4558 　1232.6　 269.79% 2.11%
<4392> FIG　　　　　　 　929800 　256500　 262.50% -0.7%
<1577>*高配当70　　　　 　12763 　3775.4　 238.06% 1.23%
<9753>*IXナレッジ　　　 　308500 　92740　 232.65% 11.08%
<7782> シンシア　　　　　 　1392300 　445260　 212.69% -5.09%
<5070>*ドラフト　　　　　 　207900 　68780　 202.27% 17.52%
<2481>*タウンニュース　　 　2544200 　872580　 191.57% 18.06%
<5974> 中国工　　　　　　 　1030200 　354760　 190.39% 11.93%
<2211> 不二家　　　　　　 　340700 　120980　 181.62% -1.9%
<8227> しまむら　　　　　 　273000 　98260　 177.83% -0.1%
<1934> ユアテック　　　　 　622600 　227160　 174.08% 1.16%
<3319> GDO　　　　　　 　235100 　86100　 173.05% -0.33%
<8011> 三陽商　　　　　　 　370000 　135540　 172.98% 9.52%
<9384> 内外トランス　　　 　134300 　51580　 160.37% -5.23%
<2788>*アップル　　　　　 　298700 　115220　 159.24% 4.96%
<5915> 駒井ハルテク　　　 　149500 　57820　 158.56% 4.33%
<3919> パイプドＨＤ　 　207600 　81520　 154.66% 7.55%
<1547>*上場米国　　　　　 　74870 　29530　 153.54% 0.95%
<4404> ミヨシ　　　　　　 　186300 　73500　 153.47% -7.07%
<8179> ロイヤルHD　　　 　790500 　318940　 147.85% -0.95%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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