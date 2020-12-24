24日上場の東京通信は買い気配のまま公開価格の35%高(10時15分現在)

12月24日新規上場となった東京通信<7359>(東マ)は、買い気配で始まり、10時15分現在は公開価格1250円を35%上回る1691円で買い気配となっている。まだ初値はついていない。

インターネット広告への「集客」と「効果最大化」のノウハウに自信を持つITマーケティング企業を標榜し、アプリ事業/広告代理事業、などを行う。設立は2015年5月。

業績見通し(2020年12月期、連結、会社発表)は、売上高が21.03億円(前期比28.2%増)、営業利益が3.05億円(同12.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1.29億円(同10.6%減)、1株利益は29円92銭となる見通し。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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