

*17:38JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年3月限

寄付152円14銭 高値152円18銭 安値152円10銭 引け152円14銭

売買高総計16561枚

2年 419回 -0.145％

5年 145回 -0.125％

10年 360回 0.005％

20年 174回 0.375％

債券先物3月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円18銭まで上げた。その後、日経平均株価の堅調推移にともない売りが優勢になったとみられ、152円10銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と5年債が売られ、10年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.12％、10年債は0.92％、30年債は1.65％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.60％、英国債は0.19％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は0.93％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・11月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.6％、10月：+1.3％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：88.0万件、前回：88.5万件）

・22:30 米・11月個人所得（前月比予想：-0.3％、10月：-0.7％）

・22:30 米・11月個人消費支出（前月比予想：-0.2％、10月：+0.5％）

・22:30 米・11月PCEコア価格指数（前年比予想：+1.4％、10月：+1.4％）

・23:00 米・10月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.6％、9月：+1.7％）

・24:00 米・11月新築住宅販売件数（予想：99.5万戸、10月：99.9万戸）

・24:00 米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：81.0、速報値：81.4）《KK》