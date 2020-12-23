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23日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了

2020年12月23日 17:38

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記事提供元：フィスコ


*17:38JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付152円14銭 高値152円18銭 安値152円10銭 引け152円14銭
売買高総計16561枚

2年 419回 -0.145％
5年 145回 -0.125％
10年 360回 0.005％
20年 174回 0.375％

債券先物3月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円18銭まで上げた。その後、日経平均株価の堅調推移にともない売りが優勢になったとみられ、152円10銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と5年債が売られ、10年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は0.92％、30年債は1.65％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.60％、英国債は0.19％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は0.93％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・11月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.6％、10月：+1.3％）
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：88.0万件、前回：88.5万件）
・22:30　米・11月個人所得（前月比予想：-0.3％、10月：-0.7％）
・22:30　米・11月個人消費支出（前月比予想：-0.2％、10月：+0.5％）
・22:30　米・11月PCEコア価格指数（前年比予想：+1.4％、10月：+1.4％）
・23:00　米・10月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.6％、9月：+1.7％）
・24:00　米・11月新築住宅販売件数（予想：99.5万戸、10月：99.9万戸）
・24:00　米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：81.0、速報値：81.4）《KK》

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