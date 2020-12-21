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記事提供元：フィスコ
*16:34JST 【M&A速報：2020/12/21（2）】ソフトバンク<9434>、米Dialpadに出資
■ソフトバンク<9434>、ビジネスコミュニケーションプラットフォーム提供の米Dialpadに出資
■マイナビ、データソリューション事業展開のALBERT<3906>と資本業務提携
■大和ハウス工業<1925>、モジュラー建築商品販売・レンタル事業の蘭Flexbuild Holdingを買収
■松屋<8237>、子会社のアターブル松屋グループ4社を合併
■ソフトバンク<9434>、大腸がんの術後患者対象の治験実施を目的に設立されたアルファーAに出資
■ハードウェア開発のCerevo、家電等販売のUPQを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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