マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（13時台）～サイオステク、山王などがランクイン

2020年12月18日 14:20

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サイオステク、山王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月18日　13:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7325> アイリック　　　　 　927200 　86440　 972.65% 15.29%
<1542> 純銀信託　　　　　 　103079 　9668　 966.19% 6.49%
<3904> カヤック　　　　　 　397800 　41500　 858.55% 8.87%
<3744>*サイオステク　　　 　528400 　59060　 794.68% 3.58%
<1595>*ＮＺＡＭ　Ｊリ 　131530 　16644　 690.25% -0.8%
<6539> MS-Japan　 　549400 　87420　 528.46% 7.34%
<1540> 純金信託　　　　　 　706889 　118844.6　 494.80% 2.52%
<8818> 京阪神ビ　　　　　 　523800 　96780　 441.23% -2.58%
<3753> フライトHD　　　 　867000 　167740　 416.87% -7.61%
<4596> 窪田製薬　　　　　 　2891400 　589000　 390.90% 5.78%
<4563> アンジェス　　　　 　9350600 　1912460　 388.93% 3.71%
<4586> メドレックス　　　 　1379000 　311400　 342.84% 1.46%
<8256> プロルート　　　　 　3451700 　784580　 339.94% 3.92%
<4221> 大倉工　　　　　　 　174600 　45660　 282.39% 0.74%
<6697> テックポイント　　 　238100 　65160　 265.41% 11.57%
<4012> アクシス　　　　　 　183200 　58340　 214.02% -0.46%
<3687> Fスターズ　　　　 　267300 　85520　 212.56% 3.74%
<4476> AI CROSS 　117300　 4154000.00% 1.8238%
<3768> リスモン　　　　　 　61100 　22000　 177.73% 2.95%
<3950> ザ・パック　　　　 　115400 　41560　 177.67% -1.63%
<9478> ＳＥ　Ｈ＆Ｉ 　506700 　186680　 171.43% 3.06%
<7610> テイツー　　　　　 　3818900 　1445100　 164.27% 4.85%
<3441>*山王　　　　　　　 　614900 　234720　 161.97% 8.9%
<9882> イエローハット　　 　584800 　224700　 160.26% 1.26%
<3125> 内外綿　　　　　　 　191500 　75280　 154.38% -1.66%
<8893> 新日建物　　　　　 　219300 　88420　 148.02% 2.46%
<2042>*マザーズＥＴＮ 　7287 　2943.2　 147.59% 0.63%
<9702> アイエスビー　　　 　141100 　57460　 145.56% 5.49%
<1899> 福田組　　　　　　 　45400 　18720　 142.52% 0%
<3938> LINE　　　　　 　836900 　348220　 140.34% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望12月17日号　更なる株価上昇には、米FRBの追加緩和策が必要 ⇒ 前向きサプライズなら株価上昇、失望..
  2. NY株式：NYダウ44ドル安、追加経済対策巡る与野党協議の進展が下支え
  3. 米新規失業保険申請件数は予想外に増加、3カ月ぶり高水準でドル売り
  4. NY原油：小幅高で47.82ドル、需要増加への期待残る
  5. 米国株式相場は上昇、史上最高値を更新、財政・金融刺激策が支え（17日）
  1. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編
  2. 三谷産業が5年ぶりの高値、「かんたんテレワーク」や「アビガン錠」の原薬製造など注目されている様子
  3. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編
  4. 東京為替：1ドル103円60銭近辺、日経平均上げ幅縮小、日銀が60億ドルを買入
  5. 相場展望12月14日号　米国株は(1)クリスマス休暇入り (2)年末の節税売りで、(3)FRB緩和策、追加対策..
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　後編

広告

写真で見るニュース

  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 新登場したエクリプス クロスPHEVモデル（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • マツダの特別仕様車シリーズ「Black Tone Edition」（画像: マツダ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望12月17日号　更なる株価上昇には、米FRBの追加緩和策が必要 ⇒ 前向きサプライズなら株価上昇、失望なら調整?

テレワーク実施率の推移（画像: パーソル総合研究所の発表資料より）

テレワーク実施率、正社員で24.7%　非正規で15.8%　パーソル総合研究所調査

今回の研究の概要（画像: 東北大学報道発表資料より）

プラスチックゴミの大部分をリサイクル可能に　新触媒を開発　東北大ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体