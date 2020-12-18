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*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サイオステク、山王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 13:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7325> アイリック 927200 86440 972.65% 15.29%
<1542> 純銀信託 103079 9668 966.19% 6.49%
<3904> カヤック 397800 41500 858.55% 8.87%
<3744>*サイオステク 528400 59060 794.68% 3.58%
<1595>*ＮＺＡＭ Ｊリ 131530 16644 690.25% -0.8%
<6539> MS-Japan 549400 87420 528.46% 7.34%
<1540> 純金信託 706889 118844.6 494.80% 2.52%
<8818> 京阪神ビ 523800 96780 441.23% -2.58%
<3753> フライトHD 867000 167740 416.87% -7.61%
<4596> 窪田製薬 2891400 589000 390.90% 5.78%
<4563> アンジェス 9350600 1912460 388.93% 3.71%
<4586> メドレックス 1379000 311400 342.84% 1.46%
<8256> プロルート 3451700 784580 339.94% 3.92%
<4221> 大倉工 174600 45660 282.39% 0.74%
<6697> テックポイント 238100 65160 265.41% 11.57%
<4012> アクシス 183200 58340 214.02% -0.46%
<3687> Fスターズ 267300 85520 212.56% 3.74%
<4476> AI CROSS 117300 4154000.00% 1.8238%
<3768> リスモン 61100 22000 177.73% 2.95%
<3950> ザ・パック 115400 41560 177.67% -1.63%
<9478> ＳＥ Ｈ＆Ｉ 506700 186680 171.43% 3.06%
<7610> テイツー 3818900 1445100 164.27% 4.85%
<3441>*山王 614900 234720 161.97% 8.9%
<9882> イエローハット 584800 224700 160.26% 1.26%
<3125> 内外綿 191500 75280 154.38% -1.66%
<8893> 新日建物 219300 88420 148.02% 2.46%
<2042>*マザーズＥＴＮ 7287 2943.2 147.59% 0.63%
<9702> アイエスビー 141100 57460 145.56% 5.49%
<1899> 福田組 45400 18720 142.52% 0%
<3938> LINE 836900 348220 140.34% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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