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「幽☆遊☆白書」がNetflixで実写ドラマ化決定

2020年12月18日 09:25

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記事提供元：スラド

あるAnonymous Coward 曰く、　1990年代に週刊少年ジャンプで連載され、アニメ化もされるなど人気を博した冨樫義博の人気漫画「幽☆遊☆白書」が、米動画配信サービスのNetflixで新たに実写ドラマシリーズ化されることが決定した（シネマトゥデイの記事, コミックナタリーの記事）。

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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