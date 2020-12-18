「幽☆遊☆白書」がNetflixで実写ドラマ化決定

関連記事
- ホーム
- > エンタメ
- > アニメ・マンガ・特撮
- > 記事
記事提供元：スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 1990年代に週刊少年ジャンプで連載され、アニメ化もされるなど人気を博した冨樫義博の人気漫画「幽☆遊☆白書」が、米動画配信サービスのNetflixで新たに実写ドラマシリーズ化されることが決定した（シネマトゥデイの記事, コミックナタリーの記事）。
スラドのコメントを読む | アニメ・マンガ
関連ストーリー：
「超電磁マシーンボルテスV」、フィリピンで実写化へ 2020年01月07日
人気漫画「ONE PIECE」、ハリウッドで実写ドラマ化が決定 2017年07月24日
ナチス紋章や日の丸を使った米Amazonの「高い城の男」広告が物議を醸す 2015年11月27日
「孤独のグルメ」実写ドラマ化 2011年12月13日
らんま１／２が実写ドラマ化 2011年09月27日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
アニメ・マンガ・特撮の最新ニュース
- 「のだめカンタービレ」全く違うタイプの出会で成長する二人 9/ 7 09:10
- 小説「涼宮ハルヒ」の新刊が11月に発売 前作から9年半ぶりの刊行 9/ 1 21:07
- 凶暴vs性悪!『無敵看板娘』は頭にコブがない日はない! 8/29 10:25
- 女傑?悪女?それでも好き!ガンダムに登場する敵側の女性キャラ 8/10 16:34
- マンガ・アニメのキャラ3万9千人分の誕生日解析 架空キャラだけに偏り存在 7/29 20:48
広告
広告
広告