12/17の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:50JST 12/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26757.40、+69.56）
・ナスダック総合指数は上昇（12658.19、+63.13）
・シカゴ日経225先物は上昇（26755、大阪比+85）
・VIX指数は低下（22.50、-0.39）
・原油先物は上昇（47.82、+0.20）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（30154.54、-44.77）
・1ドル103円40-50銭
・SOX指数は下落（2773.42、-1.38）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・首都圏マンション販売（11月）
・オーケーエム、リベルタ、かっこ、プレイド、ビートレンドの5銘柄が新規上場
・日銀政策委員会金融政策決定会合（18日まで）
・ユーロ圏新車販売台数（11月）
・ユーロ圏消費者物価指数（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米住宅着工件数（11月）
・米住宅建設許可件数（11月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）《ST》
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