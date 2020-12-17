12/17の強弱材料



*08:50JST 12/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26757.40、+69.56）

・ナスダック総合指数は上昇（12658.19、+63.13）

・シカゴ日経225先物は上昇（26755、大阪比+85）

・VIX指数は低下（22.50、-0.39）

・原油先物は上昇（47.82、+0.20）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（30154.54、-44.77）

・1ドル103円40-50銭

・SOX指数は下落（2773.42、-1.38）

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・首都圏マンション販売（11月）

・オーケーエム、リベルタ、かっこ、プレイド、ビートレンドの5銘柄が新規上場

・日銀政策委員会金融政策決定会合（18日まで）

・ユーロ圏新車販売台数（11月）

・ユーロ圏消費者物価指数（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米住宅着工件数（11月）

・米住宅建設許可件数（11月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）《ST》