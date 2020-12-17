マーケット RSS

 

12/17の強弱材料

2020年12月17日 08:50

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:50JST 12/17
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26757.40、+69.56）
・ナスダック総合指数は上昇（12658.19、+63.13）
・シカゴ日経225先物は上昇（26755、大阪比+85）
・VIX指数は低下（22.50、-0.39）
・原油先物は上昇（47.82、+0.20）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（30154.54、-44.77）
・1ドル103円40-50銭
・SOX指数は下落（2773.42、-1.38）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・首都圏マンション販売（11月）
・オーケーエム、リベルタ、かっこ、プレイド、ビートレンドの5銘柄が新規上場
・日銀政策委員会金融政策決定会合（18日まで）
・ユーロ圏新車販売台数（11月）
・ユーロ圏消費者物価指数（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米住宅着工件数（11月）
・米住宅建設許可件数（11月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 三谷産業が5年ぶりの高値、「かんたんテレワーク」や「アビガン錠」の原薬製造など注目されている様子
  2. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編
  3. 東京為替：1ドル103円60銭近辺、日経平均上げ幅縮小、日銀が60億ドルを買入
  4. 日本金属がストップ高、新型コロナワクチン接種開始など材料視
  5. 第一三共は欧州での新薬承認ほぼ確定など材料視され時間とともに上げ幅拡大
  1. イージス艦2隻を了承と伝えられ三菱重工や川崎重工が高い
  2. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編
  3. 三谷産業が5年ぶりの高値、「かんたんテレワーク」や「アビガン錠」の原薬製造など注目されている様子
  4. NY原油：大幅反発で46.78ドル、中国経済の回復を評価
  5. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　後編

広告

写真で見るニュース

  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 新登場したエクリプス クロスPHEVモデル（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • マツダの特別仕様車シリーズ「Black Tone Edition」（画像: マツダ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

三菱自動車、選択と集中による構造改革と重点事業の推進で収益改善目指す

相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編

相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体