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*17:34JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円09銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付152円14銭 高値152円17銭 安値152円07銭 引け152円09銭
売買高総計13577枚
2年 419回 -0.140％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.005％
20年 174回 0.380％
債券先物3月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが優勢になったほか、日銀の国債買い入れオペの結果が弱かったことから売りが強まり、152円17銭から152円07銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は0.91％、30年債は1.66％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.62％、英国債は0.21％、オーストラリア10年債は0.96％、NZ10年債は0.86％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・12月製造業PMI速報値（予想：53.0、11月：53.8）
・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI速報値（予想：42.0、11月：41.7）
・18:30 英・12月製造業PMI速報値（予想：56.0、11月：55.6）
・18:30 英・12月サービス業PMI速報値（予想：50.7、11月：47.6）
・19:00 ユーロ圏・10月貿易収支（9月：+248億ユーロ）
・22:30 米・11月小売売上高（前月比予想：-0.3％、10月：+0.3％）
・22:30 カナダ・11月消費者物価指数（前年比予想：+0.8％、10月：+0.7％）
・23:45 米・12月製造業PMI速報値（予想：55.8、11月：56.7）
・23:45 米・12月サービス業PMI速報値（予想：55.9、11月：58.4）
・24:00 米・12月NAHB住宅市場指数（予想：88、11月：90）
・24:00 米・10月企業在庫（前月比予想：+0.6％、9月：+0.7％）
・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00％-0.25％に据え置き予想）
・04:30 パウエル米FRB議長会見
・06:45 NZ・7-9月期GDP（前年比予想：-1.8％、4-6月期：-12.4％）《KK》
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