マーケット RSS

 

16日の日本国債市場概況：債券先物は152円09銭で終了

2020年12月16日 17:34

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:34JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円09銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付152円14銭 高値152円17銭 安値152円07銭 引け152円09銭
売買高総計13577枚

2年 419回 -0.140％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.005％
20年 174回 0.380％

債券先物3月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが優勢になったほか、日銀の国債買い入れオペの結果が弱かったことから売りが強まり、152円17銭から152円07銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は0.91％、30年債は1.66％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.62％、英国債は0.21％、オーストラリア10年債は0.96％、NZ10年債は0.86％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・12月製造業PMI速報値（予想：53.0、11月：53.8）
・18:00　ユーロ圏・12月サービス業PMI速報値（予想：42.0、11月：41.7）
・18:30　英・12月製造業PMI速報値（予想：56.0、11月：55.6）
・18:30　英・12月サービス業PMI速報値（予想：50.7、11月：47.6）
・19:00　ユーロ圏・10月貿易収支（9月：+248億ユーロ）
・22:30　米・11月小売売上高（前月比予想：-0.3％、10月：+0.3％）
・22:30　カナダ・11月消費者物価指数（前年比予想：+0.8％、10月：+0.7％）
・23:45　米・12月製造業PMI速報値（予想：55.8、11月：56.7）
・23:45　米・12月サービス業PMI速報値（予想：55.9、11月：58.4）
・24:00　米・12月NAHB住宅市場指数（予想：88、11月：90）
・24:00　米・10月企業在庫（前月比予想：+0.6％、9月：+0.7％）
・04:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00％-0.25％に据え置き予想）
・04:30　パウエル米FRB議長会見
・06:45　NZ・7-9月期GDP（前年比予想：-1.8％、4-6月期：-12.4％）《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編
  2. 東京為替：1ドル103円60銭近辺、日経平均上げ幅縮小、日銀が60億ドルを買入
  3. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編
  4. NY株式：NYダウ184ドル安、ワクチン接種開始好感もロックダウン強化を警戒
  5. 三谷産業が5年ぶりの高値、「かんたんテレワーク」や「アビガン錠」の原薬製造など注目されている様子
  1. 三桜工は「全固体電池」が注目され値上がり率トップに躍進
  2. イージス艦2隻を了承と伝えられ三菱重工や川崎重工が高い
  3. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編
  4. NY原油：大幅反発で46.78ドル、中国経済の回復を評価
  5. 東京為替：1ドル103円60銭近辺、日経平均上げ幅縮小、日銀が60億ドルを買入
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　後編

広告

写真で見るニュース

  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 新登場したエクリプス クロスPHEVモデル（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • マツダの特別仕様車シリーズ「Black Tone Edition」（画像: マツダ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

三菱自動車、選択と集中による構造改革と重点事業の推進で収益改善目指す

相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　後編

相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体