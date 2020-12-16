バルミューダ　初値3150円、公開価格の1.63倍、家電製品の製造・販売／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:35JST <6612> バルミューダ 3850 -
公開価格（1930円）の1.63倍となる3150円で初値を付けた。会社設立は03年3月20日。主な事業は家電製品の企画・製造・販売。20年12月期の営業利益予想は前期比18.9％増の12.74億円。新型コロナウイルス感染拡大の影響で巣ごもり需要が拡大しており、国内を中心に売り上げが堅調に推移すると見込む。第3四半期累計の実績は9.19億円となっている。《FA》
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