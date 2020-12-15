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*15:14JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか保険業、鉄鋼、電力・ガス業、ゴム製品なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、非鉄金属、精密機器、石油・石炭製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 481.41 ／ 1.25
2. ガラス・土石製品 ／ 1,044.32 ／ 0.96
3. 非鉄金属 ／ 903.16 ／ 0.20
4. 精密機器 ／ 9,245.36 ／ 0.19
5. 石油・石炭製品 ／ 807.8 ／ 0.05
6. 輸送用機器 ／ 2,818.84 ／ -0.07
7. 電気機器 ／ 3,164.27 ／ -0.08
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,611.47 ／ -0.09
9. 陸運業 ／ 1,927.55 ／ -0.11
10. 化学工業 ／ 2,239.62 ／ -0.16
11. 繊維業 ／ 553.76 ／ -0.19
12. 水産・農林業 ／ 434.05 ／ -0.20
13. 医薬品 ／ 3,284.85 ／ -0.24
14. 鉱業 ／ 176.14 ／ -0.46
15. 情報・通信業 ／ 4,793.12 ／ -0.52
16. 機械 ／ 2,156.03 ／ -0.52
17. 小売業 ／ 1,341.37 ／ -0.55
18. サービス業 ／ 2,625.44 ／ -0.55
19. 不動産業 ／ 1,349.47 ／ -0.61
20. 建設業 ／ 1,053.39 ／ -0.61
21. 食料品 ／ 1,661.28 ／ -0.77
22. 証券業 ／ 341.62 ／ -0.86
23. 金属製品 ／ 1,210.03 ／ -0.87
24. その他製品 ／ 3,696.34 ／ -0.88
25. 卸売業 ／ 1,539.44 ／ -0.98
26. 銀行業 ／ 119.46 ／ -1.00
27. その他金融業 ／ 611.84 ／ -1.28
28. 海運業 ／ 305.9 ／ -1.36
29. ゴム製品 ／ 2,567.66 ／ -1.43
30. 電力・ガス業 ／ 350.93 ／ -1.71
31. 鉄鋼 ／ 325.72 ／ -1.78
32. 保険業 ／ 914.79 ／ -1.99
33. 空運業 ／ 172.2 ／ -5.96《CS》
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