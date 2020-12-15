

*15:14JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか保険業、鉄鋼、電力・ガス業、ゴム製品なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、非鉄金属、精密機器、石油・石炭製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. パルプ・紙 ／ 481.41 ／ 1.25

2. ガラス・土石製品 ／ 1,044.32 ／ 0.96

3. 非鉄金属 ／ 903.16 ／ 0.20

4. 精密機器 ／ 9,245.36 ／ 0.19

5. 石油・石炭製品 ／ 807.8 ／ 0.05

6. 輸送用機器 ／ 2,818.84 ／ -0.07

7. 電気機器 ／ 3,164.27 ／ -0.08

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,611.47 ／ -0.09

9. 陸運業 ／ 1,927.55 ／ -0.11

10. 化学工業 ／ 2,239.62 ／ -0.16

11. 繊維業 ／ 553.76 ／ -0.19

12. 水産・農林業 ／ 434.05 ／ -0.20

13. 医薬品 ／ 3,284.85 ／ -0.24

14. 鉱業 ／ 176.14 ／ -0.46

15. 情報・通信業 ／ 4,793.12 ／ -0.52

16. 機械 ／ 2,156.03 ／ -0.52

17. 小売業 ／ 1,341.37 ／ -0.55

18. サービス業 ／ 2,625.44 ／ -0.55

19. 不動産業 ／ 1,349.47 ／ -0.61

20. 建設業 ／ 1,053.39 ／ -0.61

21. 食料品 ／ 1,661.28 ／ -0.77

22. 証券業 ／ 341.62 ／ -0.86

23. 金属製品 ／ 1,210.03 ／ -0.87

24. その他製品 ／ 3,696.34 ／ -0.88

25. 卸売業 ／ 1,539.44 ／ -0.98

26. 銀行業 ／ 119.46 ／ -1.00

27. その他金融業 ／ 611.84 ／ -1.28

28. 海運業 ／ 305.9 ／ -1.36

29. ゴム製品 ／ 2,567.66 ／ -1.43

30. 電力・ガス業 ／ 350.93 ／ -1.71

31. 鉄鋼 ／ 325.72 ／ -1.78

32. 保険業 ／ 914.79 ／ -1.99

33. 空運業 ／ 172.2 ／ -5.96《CS》