12/15の強弱材料



*08:50JST 12/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26732.44、+79.92）

・ナスダック総合指数は上昇（12440.04、+62.17）

・SOX指数は上昇（2736.25、+32.17）

・米長期金利は低下

・原油先物は上昇（46.99、+0.42）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（29861.55、-184.82）

・シカゴ日経225先物は下落（26655、大阪比-35）

・1ドル104円00-10銭

・VIX指数は上昇（24.72、+1.41）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・2020年度第3次補正予算案を閣議決定

・ビーイングホールディングスとスタメンが新規上場

・中国工業生産高（11月）

・中国小売売上高（11月）

・中国不動産開発投資（11月）

・中国失業率（11月）

・英失業率（11月）

・米輸出入物価指数（11月）

・米ニューヨーク連銀製造業景況指数（12月）

・米鉱工業生産（11月）

・米設備稼働率（11月）

・対米証券投資（10月）

・米連邦公開市場委員会（16日まで）《ST》