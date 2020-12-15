マーケット RSS

 

12/15の強弱材料

2020年12月15日 08:50

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:50JST 12/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26732.44、+79.92）
・ナスダック総合指数は上昇（12440.04、+62.17）
・SOX指数は上昇（2736.25、+32.17）
・米長期金利は低下
・原油先物は上昇（46.99、+0.42）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（29861.55、-184.82）
・シカゴ日経225先物は下落（26655、大阪比-35）
・1ドル104円00-10銭
・VIX指数は上昇（24.72、+1.41）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・2020年度第3次補正予算案を閣議決定
・ビーイングホールディングスとスタメンが新規上場
・中国工業生産高（11月）
・中国小売売上高（11月）
・中国不動産開発投資（11月）
・中国失業率（11月）
・英失業率（11月）
・米輸出入物価指数（11月）
・米ニューヨーク連銀製造業景況指数（12月）
・米鉱工業生産（11月）
・米設備稼働率（11月）
・対米証券投資（10月）
・米連邦公開市場委員会（16日まで）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ184ドル安、ワクチン接種開始好感もロックダウン強化を警戒
  2. 相場展望12月14日号　米国株は(1)クリスマス休暇入り (2)年末の節税売りで、(3)FRB緩和策、追加対策..
  3. 個人投資家・有限亭玉介：年末にかけEV・再生可能エネルギー関連の人気継続？【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 相場の未来を予測する信用取引残高とコロナバブルの天井　前編
  5. NY原油：反発で46.99ドル、一時47.44ドルまで買われる
  1. 三桜工は「全固体電池」が注目され値上がり率トップに躍進
  2. イージス艦2隻を了承と伝えられ三菱重工や川崎重工が高い
  3. NY原油：大幅反発で46.78ドル、中国経済の回復を評価
  4. NY株式：NYダウ184ドル安、ワクチン接種開始好感もロックダウン強化を警戒
  5. 相場展望12月10日号　世界株高となった要因と、その後の調整タイミング予想
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編

広告

写真で見るニュース

  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 新登場したエクリプス クロスPHEVモデル（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • マツダの特別仕様車シリーズ「Black Tone Edition」（画像: マツダ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望12月14日号　米国株は(1)クリスマス休暇入り (2)年末の節税売りで、(3)FRB緩和策、追加対策の合意　(4)ワクチンに注目

丑年相場のカギは「バイデン政策」と「コロナ禍の段階的収束の歩み」

外科医が誕生日かどうかの手術日と患者の術後30日後の死亡率を示すデータ（画像: 慶應義塾大学の発表資料より）

手術による死亡率、外科医の誕生日に手術をすると高くなる　慶應義塾大ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体