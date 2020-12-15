12/15の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:50JST 12/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26732.44、+79.92）
・ナスダック総合指数は上昇（12440.04、+62.17）
・SOX指数は上昇（2736.25、+32.17）
・米長期金利は低下
・原油先物は上昇（46.99、+0.42）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（29861.55、-184.82）
・シカゴ日経225先物は下落（26655、大阪比-35）
・1ドル104円00-10銭
・VIX指数は上昇（24.72、+1.41）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・2020年度第3次補正予算案を閣議決定
・ビーイングホールディングスとスタメンが新規上場
・中国工業生産高（11月）
・中国小売売上高（11月）
・中国不動産開発投資（11月）
・中国失業率（11月）
・英失業率（11月）
・米輸出入物価指数（11月）
・米ニューヨーク連銀製造業景況指数（12月）
・米鉱工業生産（11月）
・米設備稼働率（11月）
・対米証券投資（10月）
・米連邦公開市場委員会（16日まで）《ST》
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