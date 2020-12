宇多田ヒカル「One Last Kiss」シン・エヴァンゲリオン劇場版のテーマソング＆新E.P.も

宇多田ヒカルの新曲「One Last Kiss」が、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のテーマソングに決定。また、これまで『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』に提供してきた宇多田ヒカルの関連楽曲すべてを1枚に収録したE.P.「One Last Kiss」が、2021年1月27日(水)に発売される。

これまでにも、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』の「Beautiful World」や『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の「桜流し」といった楽曲をはじめ、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のすべての作品に楽曲を提供してきた宇多田ヒカル。新曲「One Last Kiss」は、シリーズ完結編となる映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のテーマソングとして新たに書きおろされた1曲だ。映画公開の翌日となる、1月24日(日)から先行配信される。

また、シリーズ完結を記念して発売されるE.P.「One Last Kiss」は、CD、および完全生産限定の30㎝LP盤の2形態にて同時発売。CDの初回仕様分は紙ジャケットで展開される。

E.P.「One Last Kiss」のCDジャケットには主人公のシンジを、LPジャケットにはレイをフィーチャー。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で実際に使用される原画が落とし込まれている。

【詳細】

宇多田ヒカル 新E.P.「One Last Kiss」

発売日:2021年1月27日(水)

・通常盤 2,000円+税(初回仕様:紙ジャケット/通常仕様:ジュエルケース)

・完全生産限定LP盤 3,000円+税

※完全生産限定LP盤は1月27日(水)に合わせて発売できる枚数に限りあり。追加生産分は2月下旬以降順次出荷予定。追加生産分を予約する場合は、2021年1月11日(月・祝)までに、CDショップ、各オンラインショップにて予約が必要。

収録曲:

・「One Last Kiss」(映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング)

・「Beautiful World」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』テーマソング)

・「Beautiful World -PLANiTb Acoustica Mix-」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』テーマソング)

・「桜流し」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマソング)

・「Fly Me To The Moon (In Other Words) -2007 MIX-」(映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』予告編挿入歌)

ほか

■楽曲「One Last Kiss」先行配信

先行配信日:2021年1月24日(日)

※プリオーダーは2020年12月9日(水)~開始。