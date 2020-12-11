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アイモバイルが急伸、「ふるなび」など好調で営業利益72%増

2020年12月11日 09:45

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■第1四半期、四半期純利益も88%増加

　アイモバイル<6535>(東1)は12月11日、大きく出直って始まり、取引開始後は18%高の1385円(208円高)まで上げている。

　10日の取引終了後に第1四半期連結決算(2020年8月～10月)を発表し、営業利益は前年同期比72%増の5.79億円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は同87.6%増の3.91億円。大幅増益が好感された。

　ふるさと納税事業「ふるなび」などを行い、同事業を含むコンシューマ事業は売上高が8.79億円(前年同期比178.1%)、セグメント利益は3.22億円(同292.4%)と大幅な増収増益だった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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