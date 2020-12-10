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【M&A速報：2020/12/10（2）】日本製鉄<5401>、米2工場を売却

2020年12月10日 16:32

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記事提供元：フィスコ


*16:32JST 【M&A速報：2020/12/10（2）】日本製鉄<5401>、米2工場を売却
■日本製鉄<5401>、米2工場を売却　合弁先のルクセンブルクArcelorMittal社が米Cleveland-Cliffs社へ持ち分を譲渡

■トヨタ自動車<7203>、車載ソフトウェア開発事業のミックウェアと資本提携

■大塚家具<8186>、子会社のリンテリアとレンタリアを吸収合併

■仮想通貨の資産管理プラットフォーム展開のクリプタクト、DG Daiwa Venturesなどから総額4億円の資金調達を実施

■サブスク型居住サービス提供のUnito、ガイアックス<3775>などから総額1億円の資金調達を実施

■日本精工<6471>、精密機器製造販売の英Spectris社からコンディション・モニタリング・システム事業を買収

■ティーガイア<3738>、子会社のTFモバイルソリューションズを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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