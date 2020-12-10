ハードオフコーポが14時過ぎから急伸、11月の月次売上高6カ月連続増加

■既存店は2.5%増加し2カ月連続増加

ハードオフコーポレーション(ハードオフコーポ)<2674>(東1)は12月10日14時に11月の月次動向「11月度店舗売上高および出店状況」を発表し、株価は一気に堅調転換。14時6分に703円(16円高)まで上げて前日比続伸基調となっている。

11月の全店売上高は前年同月比20.7%増加し6カ月連続増加(10月から株式会社エコプラスを合算)。既存店売上高は同2.5%増加し、2カ月連続増加した。インターネット売上高が前期比約2倍と大幅に増加し、ハードオフ、ガレージオフ、ホビーオフ、リカーオフ、ブックオフ業態が好調だった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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