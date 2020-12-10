マーケット RSS

 

12/10の強弱材料

2020年12月10日 08:52

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:52JST 12/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26817.94、+350.86）
・1ドル104円20-30銭
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（30068.81、-105.07）
・ナスダック総合指数は下落（12338.95、-243.82）
・シカゴ日経225先物は下落（26690、大阪日中比-170）
・SOX指数は下落（2734.77、-81.50）
・VIX指数は上昇（22.27、+1.59）
・原油先物は下落（45.52、-0.08）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・12月限先物オプション特別清算指数（SQ）最終売買日
・法人企業景気予測調査（7-9月）
・国内企業物価指数（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・オフィス空室率（11月）
・英GDP（10月）
・英鉱工業生産指数（10月）
・英貿易収支（10月）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会
・ラガルドECB総裁が記者会見
・欧州連合（EU）首脳会議（11日まで）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者物価指数（11月）
・米財政収支（11月）
・米食品医薬品局（FDA）が新型コロナワクチン緊急使用許可で会合《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY外為：リスクオフ、追加経済対策成立への期待後退
  2. NY株式：NYダウ105ドル安、追加経済対策の成立期待が後退
  3. 日経平均テクニカル:4日ぶり大幅反発、パラボリ陽転接近
  4. 利益確定の流れが強まる可能性があるが27000円タッチに現実味【クロージング】
  5. 日経平均テクニカル:3日続落、5日線下降開始で短期調整を確認
  1. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  2. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  3. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　後編
  4. 国内株式市場見通し：メジャーＳＱ控え日経平均は踊り場に、上昇トレンドは不変（訂正）
  5. 相場展望12月7日号　米株は好調ながら、日本株では外国人が先物売りに転換 　来年1月20日までは『ハネムーン期..
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編

広告

写真で見るニュース

  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 新登場したエクリプス クロスPHEVモデル（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • マツダの特別仕様車シリーズ「Black Tone Edition」（画像: マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 宇宙からのライブ配信によるカウントダウン映像の想像図 （c） KIBO宇宙放送局
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ISS内欧州実験棟「コロンバス」内に設置された国際商用実験サービス「ICE Cubes Facility」 （c）ESA/NASA

史上初、新型コロナ治療薬実験をISSで実施　ESAの計画に国内企業も参加

画像はイメージです。

コロナ後はデジタル通貨の到来!?

12月21日の夜空　(c) 国立天文台

397年ぶりに木星と土星が大接近　12月21日の夜空で

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体