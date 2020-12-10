12/10の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:52JST 12/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26817.94、+350.86）
・1ドル104円20-30銭
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（30068.81、-105.07）
・ナスダック総合指数は下落（12338.95、-243.82）
・シカゴ日経225先物は下落（26690、大阪日中比-170）
・SOX指数は下落（2734.77、-81.50）
・VIX指数は上昇（22.27、+1.59）
・原油先物は下落（45.52、-0.08）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・12月限先物オプション特別清算指数（SQ）最終売買日
・法人企業景気予測調査（7-9月）
・国内企業物価指数（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・オフィス空室率（11月）
・英GDP（10月）
・英鉱工業生産指数（10月）
・英貿易収支（10月）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会
・ラガルドECB総裁が記者会見
・欧州連合（EU）首脳会議（11日まで）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者物価指数（11月）
・米財政収支（11月）
・米食品医薬品局（FDA）が新型コロナワクチン緊急使用許可で会合《ST》
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