12/10の強弱材料



*08:52JST 12/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26817.94、+350.86）

・1ドル104円20-30銭

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（30068.81、-105.07）

・ナスダック総合指数は下落（12338.95、-243.82）

・シカゴ日経225先物は下落（26690、大阪日中比-170）

・SOX指数は下落（2734.77、-81.50）

・VIX指数は上昇（22.27、+1.59）

・原油先物は下落（45.52、-0.08）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・12月限先物オプション特別清算指数（SQ）最終売買日

・法人企業景気予測調査（7-9月）

・国内企業物価指数（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・オフィス空室率（11月）

・英GDP（10月）

・英鉱工業生産指数（10月）

・英貿易収支（10月）

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会

・ラガルドECB総裁が記者会見

・欧州連合（EU）首脳会議（11日まで）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者物価指数（11月）

・米財政収支（11月）

・米食品医薬品局（FDA）が新型コロナワクチン緊急使用許可で会合《ST》