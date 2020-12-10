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今日の注目スケジュール：英GDP、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米消費者物価コア指数など

2020年12月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業全産業(10-12月)　2.0
08:50　景況判断BSI大企業製造業(10-12月)　0.1
08:50　国内企業物価指数(11月)　-2.2％　-2.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(11月)　3.93


＜海外＞
16:00　英・GDP(10月)　0.4％　1.1％
16:00　英・鉱工業生産指数(10月)　0.3％　0.5％
16:00　英・商品貿易収支(10月)　-88.00億ポンド　-93.48億ポンド
16:00　トルコ・失業率(9月)　13.2％
21:00　ブ・小売売上高(10月)　-0.4％　0.6％
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　71.2万件
22:30　米・消費者物価コア指数(11月)　1.5％　1.6％
28:00　米・財政収支(11月)　-2841億ドル


中・元建て新規貸出額(11月、15日までに)　1兆4500億元　6898億元

中・マネーサプライ(11月、15日までに)

中・資金調達総額(11月、15日までに)　2兆500億元　1兆4173億元

欧・EU首脳会議(11日まで)

米・アメリカ食品医薬品局(FDA)諮問委員会がファイザーとビオンテックの新型コロナワクチン巡り会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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