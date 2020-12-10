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*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(10-12月) 2.0
08:50 景況判断BSI大企業製造業(10-12月) 0.1
08:50 国内企業物価指数(11月) -2.2％ -2.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(11月) 3.93
＜海外＞
16:00 英・GDP(10月) 0.4％ 1.1％
16:00 英・鉱工業生産指数(10月) 0.3％ 0.5％
16:00 英・商品貿易収支(10月) -88.00億ポンド -93.48億ポンド
16:00 トルコ・失業率(9月) 13.2％
21:00 ブ・小売売上高(10月) -0.4％ 0.6％
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 71.2万件
22:30 米・消費者物価コア指数(11月) 1.5％ 1.6％
28:00 米・財政収支(11月) -2841億ドル
中・元建て新規貸出額(11月、15日までに) 1兆4500億元 6898億元
中・マネーサプライ(11月、15日までに)
中・資金調達総額(11月、15日までに) 2兆500億元 1兆4173億元
欧・EU首脳会議(11日まで)
米・アメリカ食品医薬品局(FDA)諮問委員会がファイザーとビオンテックの新型コロナワクチン巡り会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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