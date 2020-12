ASOKO×『STAND BY ME ドラえもん2』コラボグッズ、ドラえもんカラーの食器や雑貨など

雑貨ストア「ASOKO(アソコ)」は、「ドラえもん」の映画『STAND BY ME ドラえもん2』の公開を記念した「ASOKO de STAND BY ME ドラえもん2」を2020年12月19日(土)から発売する。

8月に続き、2020年ASOKO限定ドラえもんグッズ第4弾となる「ASOKO de STAND BY ME ドラえもん2」。映画『STAND BY ME ドラえもん2』のイメージをデザインに落とし込んだ、全43アイテムが揃う。

ブルー、ホワイト、レッドといった“ドラえもんカラー”を基調としたグラスやプレート、ボトルといった食器類から、クリアファイルやペンケースなどの文具、エコバッグ、ハンカチなどの雑貨まで多彩なアイテムがラインナップ。

また、デフォルメされたドラえもんの“お腹”やしっぽ、のび太、しずかといったキャラクターの服をイメージしたデザインのトートバッグや巾着、クリアファイル、ブランケットなども登場する。

尚、ASOKO 店舗に加え、福岡・高知で開催される期間限定ショップでもコラボレーショングッズを販売。福岡の六本松 蔦屋書店では2020年12月19日(土)から2021年1月7日(木)まで、高知 蔦屋書店では2020年12月19日(土)から2021年1月7日(木)まで期間限定ショップが開催される。

【詳細】

ASOKO de STAND BY ME ドラえもん2

発売日:2020年12月19日(土)

販売店舗:ASOKO 原宿店、神戸ハーバーランドumie店、ららぽーとEXPO CITY店、河原町OPA店、札幌パセオ店、ASOKO+3COINS イクスピアリ舞浜店、広島本通店、沖縄ライカム店、ASOKO公式通販サイト「PAL CLOSET」

※12月19日(土)、20日(日)の発売に関しては、混雑緩和の為事前抽選システムを導入。応募申込は12月9日(水) 12:00~12月14日(月) 23:59。購入個数制限など詳細はASOKO公式サイトに記載。

※ASOKO公式通販サイト「PAL CLOSET」では12月21日(月)~発売。

■アイテム例

トートバッグ 500円+税、ランチバッグ 500円+税、マチ付きポーチ 400円+税、ペンケース 300円+税、半透明ポーチ 400円+税、エコバッグ 300円+税、5ポケットファイル 400円+税、クリアファイル4Pセット 300円+税、グラス 300円+税、クリアボトル 500円+税、ポーチ(2種) 各400円+税、ビニールポーチ 250円+税、リバーシブル巾着 300円+税、巾着3Pセット 600円+税、ざっくりトートバッグ 600円+税、ふわふわポーチ 400円+税、ふわふわ巾着 300円+税、パスケース 600円+税

■期間限定ショップ

・福岡

会期:2020年12月19日(土)~2021年 1月7日(木)

場所:六本松 蔦屋書店(福岡県福岡市中央区六本松4-2-1 六本松421 2F)

・高知

会期:2020年12月19日(土)~2021年1月6日(水)

高知 蔦屋書店(高知県高知市南御座6-10)