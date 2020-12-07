メディアシーク　マイナス転換、21年7月期第1四半期の営業利益4.7倍、通期予想上回る／新興市場スナップショット

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朝高後、マイナス転換。21年7月期第1四半期（20年8-10月）の営業利益を前年同期比367.6％増の0.71億円と発表している。法人事業でRPAなど各種企業向けツール導入のほか、国内法人クライアントに対するシステムコンサルティングサービスを実施し、利益が拡大した。コンシューマー事業でもスマートフォン向け広告収入などが伸びた。通期予想は前期比63.4％増の0.65億円で据え置いたが、第1四半期時点で既に上回っている。《FA》