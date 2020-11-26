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出来高変化率ランキング（10時台）～日金属、IXナレッジなどがランクイン

2020年11月26日 10:50

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記事提供元：フィスコ


*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日金属、IXナレッジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月26日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2705> 大戸屋HD　　　　 156100 　18400　 748.37% 13.08%
<5491>* 日金属　　　　　　　3726400 　568620　 555.34% 20.69%
<3264> アスコット　　　　　6558600 　1161360　 464.73% 12.6%
<6699> ダイヤHD　　　　　1046100 　200780　 421.02% -3.13%
<7325> アイリック　　　　　1312700 　268200　 389.45% 5.17%
<9369> キユソー流通　　　　200500 　44300　 352.6% -0.4%
<1345> 上場Jリート　　　　212000 　47920　 342.4% -0.18%
<2372> アイロムG　　　　　363500 　83980　 332.84% 9.47%
<2354> YEDIGITAL　570100 　161980　 251.96% 5.63%
<9878> セキド　　　　　　　626800 　186940　 235.29% -3.58%
<3454> Fブラザーズ　　　　218100 　69900　 212.02% -0.41%
<3001> 片倉工業　　　　　　152500 　51880　 193.95% 6.55%
<4588> オンコリス　　　　　458200 　155940　 193.83% 4.62%
<3932> アカツキ　　　　　　366400 　140660　 160.49% -0.47%
<5352> 黒崎播磨　　　　　　73400 　30340　 141.92% 8.37%
<3271> グロバル社　　　　　916000 　402580　 127.53% 8.68%
<2734> サーラ　　　　　　　796100 　361240　 120.38% -0.67%
<9753>* IXナレッジ　　　　106000 　53080　 99.7% 7.47%
<2569> 上場NSQA　　　　66600 　33698　 97.64% 1.05%
<9671> よみうりランド　　　60000 　32420　 85.07% 0.17%
<3349> コスモス薬品　　　　437300 　237840　 83.86% 3.46%
<1659>* IS米国リートETF　47399 　26734.6　 77.29% -0.11%
<3976>* シャノン　　　　　　36900 　20860　 76.89% 8.4%
<2975> スターマイカHD　　146800 　84540　 73.65% -0.54%
<3201> ニッケ　　　　　　　506200 　296960　 70.46% -0.18%
<3098>* ココカラF　　　　　61000 　37000　 64.86% 4.49%
<4514> あすか薬　　　　　　198500 　123080　 61.28% 2.88%
<1662> 石油資源　　　　　　543600 　341060　 59.39% -1.62%
<8095> イワキ　　　　　　　177900 　112460　 58.19% 0.56%
<8923> トーセイ　　　　　　389700 　247060　 57.73% 0.18%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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