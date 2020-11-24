メディカルネットはヘルスケア・医療情報サイトの相次ぐ刷新など注目され続伸し出直り拡大

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■「フォーヘルスケア」「Dentwave.com」を相次ぎ刷新
メディカルネット<3645>(東マ)は11月24日、13%高の1044円(118円高)まで上げた後も1000円台で推移し、続伸基調の出直り拡大となっている。
11月4日から、ヘルスケアの総合サイト『for health care(フォーヘルスケア)』を刷新してリリース開始したと発表。続いて、歯科医療従事者のための総合情報サイト『Dentwave.com』を全面リニューアルし、11月18日にリリースしたと発表。材料視されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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