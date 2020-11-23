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今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど

2020年11月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(勤労感謝の日)


＜海外＞
06:45　NZ・小売売上高(7-9月)　20.0％　-14.6％
09:00　シンガポール・GDP(7-9月)　-5.5％　-7.0％
17:30　独・製造業PMI(11月)　57.3　58.2
17:30　独・サービス業PMI(11月)　47.5　49.5
17:30　独・総合PMI(11月)　49.1　55.0
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　54.2　54.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　44.1　46.9
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(11月)　47.1　50.0
18:30　英・製造業PMI(11月)　51.6　53.7
18:30　英・サービス業PMI(11月)　46.0　51.4
18:30　英・総合PMI(11月)　44.1　52.1
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月22日まで1カ月間)　0.62％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:45　米・製造業PMI(11月)　52.5　53.4
23:45　米・サービス業PMI(11月)　55.8　56.9
23:45　米・総合PMI(11月)　56.3
27:00　ブ・貿易収支(週次)(11月22日まで1カ月間)　5.72億ドル


米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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