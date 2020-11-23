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*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(勤労感謝の日)
＜海外＞
06:45 NZ・小売売上高(7-9月) 20.0％ -14.6％
09:00 シンガポール・GDP(7-9月) -5.5％ -7.0％
17:30 独・製造業PMI(11月) 57.3 58.2
17:30 独・サービス業PMI(11月) 47.5 49.5
17:30 独・総合PMI(11月) 49.1 55.0
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(11月) 54.2 54.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 44.1 46.9
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(11月) 47.1 50.0
18:30 英・製造業PMI(11月) 51.6 53.7
18:30 英・サービス業PMI(11月) 46.0 51.4
18:30 英・総合PMI(11月) 44.1 52.1
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月22日まで1カ月間) 0.62％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:45 米・製造業PMI(11月) 52.5 53.4
23:45 米・サービス業PMI(11月) 55.8 56.9
23:45 米・総合PMI(11月) 56.3
27:00 ブ・貿易収支(週次)(11月22日まで1カ月間) 5.72億ドル
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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