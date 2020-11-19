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*10:17JST 出来高変化率ランキング（9時台）～NexTone、JMSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月19日 9:29 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7702>* JMS 1187900 195480 507.68% 8.7%
<4395>* アクリート 515600 257260 100.42% 14.02%
<6753>* シャープ 5003700 2715320 84.28% 5.76%
<5614>* 川金HD 1233700 744880 65.62% -0.52%
<1305>* ETFTPX 580600 450810 28.79% -0.22%
<3341>* 日本調剤 55400 48560 14.09% -2.08%
<2667>* イメージワン 120800 124780 -3.19% 5.26%
<9478>* SEH&I 252500 262800 -3.92% 1.84%
<3987>* エコモット 33000 35180 -6.2% 4.41%
<5162>* 朝日ラバー 32300 36080 -10.48% 3.52%
<4575>* CANBAS 85200 97980 -13.04% 8.94%
<3653>* モルフォ 34200 41580 -17.75% 4.9%
<8961>* 森トラストRE 2645 3220 -17.86% -3.19%
<3441>* 山王 65900 83000 -20.6% 6.23%
<3604>* 川本産業 1543800 1972620 -21.74% 5.79%
<6941>* 山一電 133400 174740 -23.66% -3.57%
<4323>* 日シス技術 38200 51380 -25.65% 3.15%
<2374>* セントケアHD 153100 206880 -26% 3.03%
<2925>* ピックルス 13800 19620 -29.66% 2.05%
<4055>* T&S 140300 201740 -30.46% 7.4%
<8698>* マネックスG 2359700 3414320 -30.89% 4.11%
<9201>* JAL 5192000 7631980 -31.97% -2.18%
<6567>* SERIOHD 67900 100100 -32.17% -6.11%
<7094>* NexTone 120800 178660 -32.39% 11.74%
<2734>* サーラ 105300 157640 -33.2% -0.5%
<1488>* 大和Jリート 24510 36788 -33.38% -1.09%
<6535>* アイモバイル 157400 236800 -33.53% 4.17%
<6677>* エスケーエレク 28000 43140 -35.1% 0%
<6754>* アンリツ 1409800 2210160 -36.21% -2.85%
<1375>* 雪国まいたけ 101600 161840 -37.22% -2.69%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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