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出来高変化率ランキング（9時台）～NexTone、JMSなどがランクイン

2020年11月19日 10:17

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記事提供元：フィスコ


*10:17JST 出来高変化率ランキング（9時台）～NexTone、JMSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月19日　9:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7702>* JMS　　　　　　 1187900 　195480　 507.68% 8.7%
<4395>* アクリート　　　　　515600 　257260　 100.42% 14.02%
<6753>* シャープ　　　　　　5003700 　2715320　 84.28% 5.76%
<5614>* 川金HD　　　　　　1233700 　744880　 65.62% -0.52%
<1305>* ETFTPX　　　　580600 　450810　 28.79% -0.22%
<3341>* 日本調剤　　　　　　55400 　48560　 14.09% -2.08%
<2667>* イメージワン　　　　120800 　124780　 -3.19% 5.26%
<9478>* SEH&I　　　　　252500 　262800　 -3.92% 1.84%
<3987>* エコモット　　　　　33000 　35180　 -6.2% 4.41%
<5162>* 朝日ラバー　　　　　32300 　36080　 -10.48% 3.52%
<4575>* CANBAS　　　　85200 　97980　 -13.04% 8.94%
<3653>* モルフォ　　　　　　34200 　41580　 -17.75% 4.9%
<8961>* 森トラストRE　　　2645 　3220　 -17.86% -3.19%
<3441>* 山王　　　　　　　　65900 　83000　 -20.6% 6.23%
<3604>* 川本産業　　　　　　1543800 　1972620　 -21.74% 5.79%
<6941>* 山一電　　　　　　　133400 　174740　 -23.66% -3.57%
<4323>* 日シス技術　　　　　38200 　51380　 -25.65% 3.15%
<2374>* セントケアHD　　　153100 　206880　 -26% 3.03%
<2925>* ピックルス　　　　　13800 　19620　 -29.66% 2.05%
<4055>* T&S　　　　　　　140300 　201740　 -30.46% 7.4%
<8698>* マネックスG　　　　2359700 　3414320　 -30.89% 4.11%
<9201>* JAL　　　　　　　5192000 　7631980　 -31.97% -2.18%
<6567>* SERIOHD　　　67900 　100100　 -32.17% -6.11%
<7094>* NexTone　　　120800 　178660　 -32.39% 11.74%
<2734>* サーラ　　　　　　　105300 　157640　 -33.2% -0.5%
<1488>* 大和Jリート　　　　24510 　36788　 -33.38% -1.09%
<6535>* アイモバイル　　　　157400 　236800　 -33.53% 4.17%
<6677>* エスケーエレク　　　28000 　43140　 -35.1% 0%
<6754>* アンリツ　　　　　　1409800 　2210160　 -36.21% -2.85%
<1375>* 雪国まいたけ　　　　101600 　161840　 -37.22% -2.69%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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