関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、トルコ中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京販売用マンション(10月) 5.0％
国庫短期証券(1年)入札
アララが東証マザーズに新規上場(公開価格:1400円)
＜海外＞
09:30 豪・失業率(10月) 6.9％ 6.9％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 4.00％ 4.00％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(9月) 199億ユーロ
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 14.25％ 10.25％
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(11月) 22.0 32.3
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 70.9万件
24:00 米・中古住宅販売件数(10月) 644万件 654万件
24:00 米・景気先行指数(10月) 0.6％ 0.7％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.50％ 3.50％
フィリピン・中央銀行が政策金利発表
欧・欧首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 11/18の強弱材料 11/18 08:24
- 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど 11/18 06:30
- 11/17の強弱材料 11/17 08:54
- 今日の注目スケジュール：米小売売上高、米鉱工業生産指数、米NAHB住宅市場指数など 11/17 06:30
- 11/16の強弱材料 11/16 08:25
広告
広告
広告