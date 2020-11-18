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記事提供元：フィスコ
*17:18JST 【M&A速報：2020/11/18（2）】川金HD<5614>、MBOが成立 上場廃止へ
■川金HD<5614>、MBOが成立 上場廃止へ
■早大提携ベンチャーキャピタルのウエルインベストメント、寺社仏閣コンサルティング事業のElternalに出資
■英シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー、日本触媒<4114>に追加出資 出資比率10.71％に
■三井住友海上火災保険、イスラエルの保険グループDirect Insurance - Financial Investmentsに出資
■シノケングループ<8909>、中長期ビジョンを発表
■オンライン展示会「IT＆MARKETING EXPO」運営のストラーツ、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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