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【M&A速報：2020/11/18（2）】川金HD<5614>、MBOが成立　上場廃止へ

2020年11月18日 17:18

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記事提供元：フィスコ


*17:18JST 【M&A速報：2020/11/18（2）】川金HD<5614>、MBOが成立　上場廃止へ
■川金HD<5614>、MBOが成立　上場廃止へ

■早大提携ベンチャーキャピタルのウエルインベストメント、寺社仏閣コンサルティング事業のElternalに出資

■英シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー、日本触媒<4114>に追加出資　出資比率10.71％に

■三井住友海上火災保険、イスラエルの保険グループDirect Insurance - Financial Investmentsに出資

■シノケングループ<8909>、中長期ビジョンを発表

■オンライン展示会「IT＆MARKETING EXPO」運営のストラーツ、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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