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*12:49JST 【M&A速報：2020/11/18（1）】全農と農林中金、日清製粉グループ本社<2002>に出資
■全農と農林中金、日清製粉グループ本社<2002>に出資
■クラウド型キャスティングプラットフォーム提供のCasTechTokyo、新規事業立ち上げ支援のK.S.ロジャースと資本業務提携
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■きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合、ぴあ<4337>に投資
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■極楽湯HD<2340>、「極楽湯 宮崎店」の店舗資産を同施設内でボウリング場運営のエースランドに譲渡 フランチャイズ店へ移行
■極楽湯HD<2340>、中国武漢市の「極楽湯 金銀潭温泉館」の経営権を譲渡 フランチャイズ店へ移行
■ロゼッタ<6182>、xR事業部を分社化
■サンセイ<6307>、光通信<9435>グループから大規模買付行為に関する追加必要情報リストへの回答書を受領
■ワールド<3612>子会社と政投銀の折半出資会社W&Dインベストメントデザイン、八木通商と共同でアパレル業のリデアとスポンサー契約を締結
■三井住友銀行、英国のクレジット分析モデル提供会社OakNorth社に出資
■東芝デジタルソリューションズ、帳票運用・データ活用支援ソフト開発のウイングアーク1stと資本業務提携
■イード<6038>、絵本・児童書メディアサイト運営子会社である絵本ナビの株式23.11％を米Susquehanna International Groupに譲渡
■フェローテク<6890>子会社でパワー半導体用基板製造の江蘇富楽徳半導体科技、第三者割当増資を実施
■三菱ケミカル、軽金属事業を中国の寧波江豊電子材料グループに譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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