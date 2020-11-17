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*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～市光工、エンプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6961>* エンプラス 119900 43880 173.25% 10.61%
<1474>* OneETF日経 24025 10323.8 132.71% 0.06%
<1345>* 上場Jリート 124800 56400 121.28% 0%
<7244>* 市光工 434800 209400 107.64% 9.81%
<6538>* キャリアIND 316300 155240 103.75% 2.8%
<2776>* 新都HD 2465600 1237780 99.2% 20.93%
<3493>* 伊藤忠アドバンス 5226 2774.2 88.38% -2.74%
<5070>* ドラフト 67300 36720 83.28% 15.06%
<3116>* トヨタ紡織 785000 431960 81.73% -6.19%
<3150>* グリムス 687200 437780 56.97% 6.89%
<4497>* ロコガイド 124200 84080 47.72% -13.72%
<4448>* Chatwork 1509000 1044900 44.42% -12.49%
<2388>* ウェッジHD 787900 602080 30.86% -15.97%
<6069>* トレンダーズ 481500 386680 24.52% -7.76%
<7779>* サイバダイン 3664400 3044800 20.35% 1.75%
<7352>* Bエンジニア 14100 11880 18.69% -5.91%
<6387>* サムコ 96100 81400 18.06% 4.54%
<3186>* ネクステージ 547200 463820 17.98% 3.62%
<4875>* メディシノバ 146100 127400 14.68% 1.26%
<2158>* FRONTEO 801000 702900 13.96% -7.87%
<4845>* スカラ 567100 505700 12.14% -15.11%
<2454>* オールアバウト 89300 86780 2.9% -0.8%
<6172>* メタップス 97200 97260 -0.06% -7.35%
<3903>* gumi 432600 433580 -0.23% -4.18%
<6334>* 明治機 164000 165160 -0.7% 0.26%
<7689>* コパ 68400 71220 -3.96% -8.39%
<1346>* MXS225 29099 31597.2 -7.91% 0.15%
<1475>* iSTOPIX 208137 228425.6 -8.88% -0.17%
<4824>* メディアシーク 39100 43080 -9.24% -3.12%
<1435>* TATERU 506700 566880 -10.62% -5.1%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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