マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（9時台）～市光工、エンプラスなどがランクイン

2020年11月17日 09:56

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～市光工、エンプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月17日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6961>* エンプラス　　　　 119900 　43880　 173.25% 10.61%
<1474>* OneETF日経　　24025 　10323.8　 132.71% 0.06%
<1345>* 上場Jリート　　　　124800 　56400　 121.28% 0%
<7244>* 市光工　　　　　　　434800 　209400　 107.64% 9.81%
<6538>* キャリアIND　　　316300 　155240　 103.75% 2.8%
<2776>* 新都HD　　　　　　2465600 　1237780　 99.2% 20.93%
<3493>* 伊藤忠アドバンス　　5226 　2774.2　 88.38% -2.74%
<5070>* ドラフト　　　　　　67300 　36720　 83.28% 15.06%
<3116>* トヨタ紡織　　　　　785000 　431960　 81.73% -6.19%
<3150>* グリムス　　　　　　687200 　437780　 56.97% 6.89%
<4497>* ロコガイド　　　　　124200 　84080　 47.72% -13.72%
<4448>* Chatwork　　1509000 　1044900　 44.42% -12.49%
<2388>* ウェッジHD　　　　787900 　602080　 30.86% -15.97%
<6069>* トレンダーズ　　　　481500 　386680　 24.52% -7.76%
<7779>* サイバダイン　　　　3664400 　3044800　 20.35% 1.75%
<7352>* Bエンジニア　　　　14100 　11880　 18.69% -5.91%
<6387>* サムコ　　　　　　　96100 　81400　 18.06% 4.54%
<3186>* ネクステージ　　　　547200 　463820　 17.98% 3.62%
<4875>* メディシノバ　　　　146100 　127400　 14.68% 1.26%
<2158>* FRONTEO　　　801000 　702900　 13.96% -7.87%
<4845>* スカラ　　　　　　　567100 　505700　 12.14% -15.11%
<2454>* オールアバウト　　　89300 　86780　 2.9% -0.8%
<6172>* メタップス　　　　　97200 　97260　 -0.06% -7.35%
<3903>* gumi　　　　　　432600 　433580　 -0.23% -4.18%
<6334>* 明治機　　　　　　　164000 　165160　 -0.7% 0.26%
<7689>* コパ　　　　　　　　68400 　71220　 -3.96% -8.39%
<1346>* MXS225　　　　29099 　31597.2　 -7.91% 0.15%
<1475>* iSTOPIX　　　208137 　228425.6　 -8.88% -0.17%
<4824>* メディアシーク　　　39100 　43080　 -9.24% -3.12%
<1435>* TATERU　　　　506700 　566880　 -10.62% -5.1%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表
  2. 相場展望11月16日号　株式市場は来年1月大統領就任式までは高い? 今の市場は『金融バブル』で過大評価、お忘れなく
  3. パナソニックは「ホールディングス」への移行など材料視され一段高
  4. NY原油：反発で41.34ドル、世界経済の正常化は多少早まる可能性
  5. 日経平均テクニカル:急反発、ほぼ「陽の丸坊主」
  1. アンジェスが17%高、新株発行増資を一日で消化し鋭く反発
  2. バイデン大統領誕生に期待したリスクオン相場の転換期はここだ　後編
  3. バイデン大統領誕生に期待したリスクオン相場の転換期はここだ　前編
  4. 相場展望11月11日号　ワクチン開発・普及が、株・債券などの急落を招く恐れ　株式市場は、(1)米・新大統領(2..
  5. NY原油：弱含みで41.12ドル、原油在庫は予想外の増加
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  3. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  4. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  5. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編

広告

写真で見るニュース

  • 日産・NV350キャラバンの特別仕様「プレミアムGX BLACK GEAR」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • おうし座の「すばる」の拡大写真　出典：国立天文台
  • ボルボ・60シリーズ「T8 Polestar Engineered」（画像: ボルボー・カー・ジャパン発表資料より）
  • 2020-21 カーデザインオブザイヤー受賞車のマツダ・CX-30（画像：マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ダイヤモンドMEMS磁気センサーの動作原理（画像：物質・材料研究機構の発表資料より）

高温で動作する磁気センサをダイヤモンド用いて開発　NIMSなどの研究

相場展望11月16日号　株式市場は来年1月大統領就任式までは高い? 今の市場は『金融バブル』で過大評価、お忘れなく

材料特性のリアルタイム予測システムの概要（画像: 理化学研究所の発表資料より）

AIによりリアルタイムで材料特性を予測　迅速・高精度な開発に貢献　理研ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体