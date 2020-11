舞台「オリエント急行殺人事件」椎名桔平が“名探偵ポアロ”に、アガサ・クリスティー名作が原作

椎名桔平主演・舞台「オリエント急行殺人事件」が、2020年12月8日(火)より、Bunkamuraシアターコクーンにて開催される。演出は、河原雅彦が務める。

■原作は、“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの名作

原作は、“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが1934年に出版した長編推理小説「オリエント急行殺人事件」。名探偵ポアロを主人公に、軽妙に事件解決していく世界的にも著名な人気シリーズの一作で、これまでも幾度となくドラマ化や映画化が実現されてきた名作だ。

■豪華キャストで舞台化

そんな同作が日本初演の幕を迎えたのは、2019年のこと。今回は、その記念すべき舞台を手掛けた演劇界の奇才・河原雅彦を再び演出家に迎え、豪華キャストとタッグを組んだファン待望の上演となる。

■探偵エルキュール・ポアロに、椎名桔平

物語の主人公となる探偵エルキュール・ポアロを演じるのは、椎名桔平。雪に閉ざされた豪華列車で起きた密室殺人事件の“真相”に迫る、名演技に注目だ。

■“容疑者”の乗客役に、実力派俳優勢

また密室殺人事件の容疑者であり、一癖も二癖もある乗客たちには、前作に続き室龍太(関西ジャニーズJr.)、宍戸美和公、マルシアが抜擢されたほか、松井玲奈、松尾諭、本仮屋ユイカ、粟根まこと、中村まこと、高橋惠子ら、新たな豪華キャストの顔ぶれが勢ぞろい。アガサ・クリスティーの名作に挑む、彼らの高い演技力に期待が募る。

アンドレ二伯爵夫人(松井玲奈):貴族 医大生 ハンガリー人

ブーク(松尾諭):鉄道会社重役 ベルギー人

ヘクター・マックイーン(室龍太):ラチェットの秘書 アメリカ人

メアリー・デブナム(本仮屋ユイカ):家庭教師 イギリス人

サミュエル・ラチェット(粟根まこと):貿易商 イタリア系アメリカ人

アーバスノット大佐(粟根まこと):軍人 スコットランド人

グレタ・オルソン(宍戸美和公):宣教師 スウェーデン人

ミシェル(中村まこと):オリエント急行の車掌 フランス人

ヘレン・ハバード(マルシア):あけすけな旅行者 アメリカ人

ドラゴミロフ公爵夫人(高橋惠子):貴族 ロシア人

■作品詳細

舞台版「オリエント急行殺人事件」

開催期間:2020年12月8日(火)~27日(日)全24回

場所:Bunkamuraシアターコクーン

住所:東京都渋谷区道玄坂2丁目24−1

チケット一般発売日:2020年11月15日(日)10:00〜

席種:S席11,500円(税込)、A席8,500円(税込)、コクーンシート5,500円(税込)

出演:椎名桔平、松井玲奈、松尾諭 、室龍太(関西ジャニーズJr.)、本仮屋ユイカ、粟根まこと、宍戸美和公、中村まこと、マルシア、高橋惠子

演出:河原雅彦

Agatha Christie MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

Adapted for the stage by Ken Ludwig

<あらすじ>

豪華寝台列車で起きた密室殺人事件――。容疑者は、乗客全員。

シリアで仕事を終えた名探偵ポアロは、英国で起きた事件の依頼を受け、イスタンブール発の超豪華寝台列車「オリエント急行」で英国へ向かうこととなる。列車に乗り合わせたのは、どこか妙な雰囲気を漂わせる乗客たち。

列車は発車するが、不幸にも旅の途中で雪崩に巻き込まれ立ち往生してしまう。そんな中、事件が起きたー

乗客の一人、アメリカ人の実業家・ラチェットが鍵のかかった寝室で殺されたのだ。

鉄道会社から捜査を頼まれたポアロは聞き込みを開始するが、乗客全員からは完璧なアリバイがー。

ポアロはこの謎を解けるのか。そこには、思いもしない結末が待っていた…